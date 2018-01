Var e polemiche | la Juve vince a Cagliari

Cagliari-Juventus e le polemiche arbitrali : Varriale e Pistocchi scatenano il caos sui social [FOTO] : La 20^ giornata ha regalato la gara tra Cagliari e Juventus, successo dei bianconeri grazie ad una rete di Bernardeschi ma non sono mancate le polemiche per due episodi che si sono verificati nella parte finale della gara. In particolar modo nell’azione del vantaggio della Juventus, l’arbitro non ha fischiato la punizione su Pavoletti per la gomitata di Benatia, concesso il vantaggio ma la scelta è sbagliata, qualche minuto più tardi ...

Serie A - Corcione : 'È la stagione di Napoli e Juventus. Il mercato ci salvi dalle polemiche sul Var' : Il campionato lascia tonnellate di chiacchiere e una verità incontrovertibile: è la stagione di Napoli e Juventus; le altre si sono progressivamente ritirate: una corsa a defilarsi che ha visto nella ...

Juventus vittoriosa a Cagliari tra mille polemiche : Bernardeschi segna - ma poi “para” in area di rigore - il Var s’addormenta : 1/12 LaPresse/Alessandro Tocco ...

Lazio - nuove polemiche di Inzaghi contro il Var : duro sfogo! E sul futuro di De Vrij… : Al termine della sfida pareggiata con l’Inter, Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, è intervenuto ai microfoni di ‘Premium Sport’ lasciandosi andare ad un duro sfogo sul Var: “Facendo due conti, ci mancano sette punti: due con la Fioretina per un rigore concesso al 94′, tre col Torino perché hanno dato un rigore e l’espulsione di Immobile non c’era, e due di stasera. Sarebbero stati sette punti in più, ...

Coppa Italia - Atalanta-Sassuolo : Giacomelli al Var - non mancano le polemiche : La gara di campionato tra Lazio e Torino ha portato più di qualche polemica, in particolar modo le scelte dell’arbitro Giacomelli, la furia dei biancocelesti è stata clamorosa soprattutto quella di Simone Inzaghi e Tare. L’arbitro nell’ultimo fine settimana non ha diretto nessuna partita ma non si tratta di un provvedimento, infatti Giacomelli scenderà in campo per gli ottavi di Coppa Italia tra Atalanta e Sassuolo come addetto ...

Spal - Borriello spazza via le polemiche : "A gennaio resto - possiamo salVarci" : "Mi dispiace per quanto accaduto domenica: quel gesto era dettato solo dal nervosismo per la mancanza di risultati miei e della squadra". Attraverso Instagram , Marco Borriello chiede scusa ai propri ...

La testata delle polemiche : esplode la rabbia della Lazio contro il Var : Nel posticipo del lunedì della 16esima giornata di serie A la Lazio perde l'occasione per avvicinarsi al quartetto di testa perdendo per 3-1 in casa col Torino. Ma sono forti le proteste dei ...

Il Torino batte 3-1 la Lazio tra le polemiche : Immobile espulso con il Var : Il Torino di Sinisa Mihajlovic espugna il campo della Lazio di Simone Inzaghi, per 3-1, al termine di una partita combattuta, nervosa e ricca di occasioni da rete. L'episodio che ha fatto svoltare la partita è stata l'espulsione di Immobile, al 45' del primo tempo, per un tentativo di testata ai danni di Burdisso. La Lazio ha anche reclamato un rigore per fallo di mano di Iago Falque ma l'arbitro e il Var hanno lasciato ...

Nicchi promuove la Var : 'Le polemiche fanno parte del passato' : 'Il problema del tempo è parzialmente risolto -aggiunge Nicchi ai microfoni de 'La politica nel pallonè su Gr Parlamento-. Per 2-3 utilizzi del Var si perde massimo un minuto, ieri poi non si è fatto ...

Juventus-Inter - si accendono le polemiche : tra Var - fogne ed il “solito contatto” : E’ giunto il giorno di Juventus-Inter, la gara più attesa dell’anno. Quasi sempre è stato così a causa di una rivalità infinita tra le due fazioni, ma in questa stagione ci si gioca molto ma molto di più rispetto alle ultime annate. Quest’anno le due squadre sono in vetta alla classifica a duellare con Napoli e Roma per lo scudetto, si tratta dunque di uno scontro diretto e non di un normale, tesissimo, Juve-Inter. Il ...

Toldo accende le polemiche pre Juventus-Inter : “quanti sospetti prima del Var…” : “Un altro 0-0 sabato come con il Napoli? Personalmente non firmerei, l’Inter deve sempre puntare al massimo, che non e’ un pareggio, anche se gioca in casa della Juventus”. Ai microfoni di “Radio Anch’io Sport”, su Radio1, Francesco Toldo, ex portiere nerazzurro e della Nazionale, e’ convinto che l’Inter, capolista solitaria in campionato, possa giocarsela anche allo Juventus Stadium ...

Furia Lazio contro il Var : le polemiche continuano - tweet al vetriolo - “ecco cosa dice il regolamento” : La Lazio non ci sta e dopo le copiose polemiche della giornata di ieri continua la propria crociata contro il Var su Twitter. L’account ufficiale Twitter del club, questo pomeriggio ha riportato il contenuto del regolamento relativo al Var: “#laws of the game #VAR protocol “Live experiments with video assistance for clear errors in match-chancing situations”. “Stop the bad mistakes – don’t try to find the ‘best’ decision”. MINIMUM ...

Lazio - Inzaghi non ci sta e alimenta le polemiche : il tecnico contesta il Var ma ha torto : Intervenuto ai microfoni di ‘Premium Sport’, il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha continuato a protestare per il rigore concesso alla Fiorentina nell’extratime per fallo di Caicedo su Pezzella. Ecco le sue dichiarazioni: “Prendere un rigore in questo modo fa male, l’ho rivisto mille volte ma non riesco a capire. Caicedo tocca la palla, non capisco come Fabbri abbia richiamato Massa per fargli vedere ...