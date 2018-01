: #BreakingNews Usa,doppia vincita astronomica lotterie - CybFeed : #BreakingNews Usa,doppia vincita astronomica lotterie - NotizieIN : Usa,doppia vincita astronomica lotterie - SportandoIT : LeBron sfiora la tripla doppia e Cleveland vince contro Orlando - FranFerrante : @Davide_on_a_Mac @Legambiente @StefanoCiafani @Lanuovaecologia @EZanchini @GiorgioZampetti @RossMuroni… - SportandoIT : Kyrie sfiora la tripla doppia e Boston si impone su Minnesota -

Stratosfericaalla lotteria americana del Powerball. Il premio assegnato è di 570mln di dollari. Il biglietto vincente è stato venduto nel New Hampshire meridionale, a Merrimack, in un piccolo supermercato. Si tratta del settimo nella classifica storica dei premi più ricchi degli Usa. Il giorno prima un altro biglietto venduto in un supermercato della Florida ha vinto 450mln di dollari del Mega Millions Grand Prize. I due vincitori non si sa chi siano, almeno per ora.(Di domenica 7 gennaio 2018)