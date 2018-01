Uno spazio a quattro dimensioni? La fantascienza potrebbe diventare realtà

Iran - Rouhani apre dopo il pugno di ferro 'La gente ha il diritto di protestare - serve Uno spazio per la critica' : Mentre il mondo segue con preoccuapazione l'escalation della violenza contro i manifestanti, e Donald Trump ammonisce con un tweet 'Il mondo vi guarda', continua la repressione del governo. La ...

Iran due morti e 200 arresti negli scontri. Rouhani 'Il Paese deve creare Uno spazio per la critica' : Mentre il mondo segue con preoccuapazione l'escalation della violenza contro i manifestanti, e Donald Trump ammonisce con un tweet 'Il mondo vi guarda', continua la repressione del governo. La ...

A Wegil la Compagnia del Teatro dell'Orologio presenta Oliver Twisted - Uno spettacolo itinerante con un'inedita vista dello spazio : ... spaziando dalla mostra "Leggere" del genio della fotografia Steve McCurry, per arrivare alle installazioni artistiche affidate a nufactory, al fumetto, ai laboratori e spettacoli per bambini e alle ...

Grasso e il blitz ius soli : "C'è ancora Uno spazio..." : Chiuso il fronte dello ius soli ? Non ancora. Prima che finisca la legislatura a quanto pare potrebbe esserci un nuovo blitz per approvare il testo già naufragato in Aula qualche settimana fa. E ad ...

Grasso e il blitz ius soli : C'è ancora Uno spazio... : Chiuso il fronte dello ius soli? Non ancora. Prima che finisca la legislatura a quanto pare potrebbe esserci un nuovo blitz per approvare il testo già naufragato in Aula qualche settimana fa. E ad aprire il fronte di un ritorno del testo che prevede la cittadinanza per i figli degli immigrati nati in Italia è il presidente del Senato Pietro Grasso. La seconda carica dello Stato, subito dopo l'approvazione del biotestamento ha affermato: ...

Ostuni. Zucchero & Cannella dedica Uno spazio esclusivamente ai bambini : il Parco Giochi della Musica : Prevista l'installazione delle tipiche casette di legno, che accoglieranno un folto numero di artigiani ed espositori, spettacoli Musicali, esibizioni di artisti di strada, oltre alla nutrita serie ...

Gruppo Cap : avrà nuovo headquarter - Uno spazio aperto a città (3) : (AdnKronos) - “Entro il 2030, il 20% dei nostri dipendenti adotterà lo smart working, secondo un approccio flessibile" aggiunge il presidente Russo, evidenziando che "se un domani dovessimo ampliare la sede, cosa che ci auguriamo di fare presto, verrà predisposta una zona di uffici sotterranei sull’

Gruppo Cap : avrà nuovo headquarter - Uno spazio aperto a città (2) : (AdnKronos) - Insomma, una vera e propria 'piazza d’acqua', su cui il nuovo building sembra galleggiare tenendosi in equilibrio. Si tratta di un edificio aperto alla comunità che non segue lo sviluppo verticale dello skyline recente di Milano, ma uno sviluppo orizzontale, per inserirsi nell’equilibr

Gruppo Cap : avrà nuovo headquarter - Uno spazio aperto a città : Milano, 5 dic. (AdnKronos) - Sorgerà in via Rimini a Milano il nuovo quartier generale del Gruppo Cap, gestore del servizio idrico integrato della città metropolitana di Milano. Un edificio ad altissima efficienza energetica, circondato da spazi aperti che vengono restituiti alla città. Attualmente

Una Superluna così è Uno spettacolo : la ripresa dallo Spazio mentre sorge : Il video in timelapse, creato grazie alle foto scattate da Paolo Nespoli, mostra la Terra vista dalla Stazione Spaziale Internazionale e il sorgere della cosiddetta Superluna all'orizzonte. L'...

Blitz Skinhead - Minniti : “NessUno spazio a chi si impone con la violenza. La Libia? Ci stiamo impegnando” : “I valori della Resistenza e dell’antifascismo sono valori fondativi della nostra democrazia, è importante ribadire questo in un momento in cui si vedono delle immagini che non avremmo voluto vedere – afferma il ministro dell’Interno Marco Minniti con riferimento ai fatti di Como – nella nostra democrazia non c’è spazio per coloro che vogliono imporsi con le intimidazioni e con la violenza“. Un impegno ufficiale a ...

E’ Uno dei luoghi più aridi della Terra : ecco come appare visto dallo spazio [FOTO] : Dalla distesa salina del Salar de Atacama ad est, alle montagne della Cordigliera Domeyko ad ovest, il satellite Sentinel-2 ci porta sopra parte del Deserto di Atacama, nel nord del Cile. Il deserto si sviluppa lungo parte della costa centrale occidentale del Sud America. È considerato uno dei luoghi più aridi della Terra. Trattandosi di un “deserto costiero”, le fredde acque che risalgono dal profondo dell’Oceano Pacifico ...

Social House - i theShow protagonisti di un reality per riqualificare Uno spazio cittadino : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su RaiPlay . Social House: il reality/esperimento Sociale Dal 15 novembre parte su Rai4 in prima serata Social House ...

Uno spazio senza chiusure - : Cromature ovunque… " Uno spazio-senza-chiusure ": è lo spazio del XXI secolo, il nuovo spazio: una nozione che riguarda non solo l'arte visiva, ma la filosofia, la scienza, la letteratura, l'...