Un capretto morto | intimidazione mafiosa contro don Stamile

Calabria - intimidazione al coordinatore di Libera : capretto morto legato allo specchietto dell’auto : Un capretto morto. È il messaggio mafioso recapitato a don Ennio Stamile, il coordinatore di Libera in Calabria. Mentre il sacerdote cenava in un ristorante di Cetraro, in provincia di Cosenza, qualcuno ha attaccato allo specchietto retrovisore della sua auto un sacco della spazzatura con dentro la carcassa dell’animale. Sul posto ieri sera sono intervenuti i carabinieri avvertiti dallo stesso Stamile e dal sindaco di Cetraro, Angelo Aita, che ...