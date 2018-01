Uffici dei giudici di pace fermi un mese. Come regolarsi per gli atti : Da lunedì 8 gennaio giudici di pace in sciopero per 4 settimane consecutive per contestare la riforma voluta dal ministro Andrea Orlando: verranno garantiti solo gli atti indifferibili e urgenti, ...

Uffici dei giudici di pace fermi un mese. Come regolarsi per gli atti : Da lunedì 8 gennaio giudici di pace in sciopero per 4 settimane consecutive per contestare la riforma voluta dal ministro Andrea Orlando: verranno garantiti solo gli atti indifferibili e urgenti, nonché la tenuta di un'udienza a settimana. "Abbiamo deciso di impugnare dinanzi al Tar Lazio tutte le disposizioni attuative dell'incostituzionale riforma del ministro Orlando - scrive in una nota l'Unione ...

Isola dei Famosi 13 : ecco chi sono gli opinionisti Ufficiali : Mancano poco più di due settimane alla tredicesima edizione de "L'Isola dei Famosi". Da alcuni giorni a questa parte, canale 5 ha mandato in onda il promo che mostra la conduttrice Alessia Marcuzzi e l'inviato Stefano De Martino alle prese con un balletto nel remake "La La Land". Ormai è ufficiale, da lunedì 22 gennaio 2018 in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset verrà trasmessa la prima puntata del popolare reality show. Il programma ...

Black Lightning su Netflix anche in Italia : la data Ufficiale e le sinossi dei primi episodi : Addio sindaco Lavon Hayes attento e romantico di Bluebell e benvenuto Jefferson Pierce alias Fulmine Nero di Black Lightning. Cress Williams si prepara a voltare pagina dandosi ai supereroi di casa The CW e alla nuova serie al via nei prossimi giorni non solo negli Usa ma anche in Italia visto che i diritti sono finiti in mano a Netflix e non a Mediaset Premium come tutti temevano. Tutto è bene quel che finisce bene quindi è così Black ...

Diplomati magistrali : illazioni - smentite - dati Ufficiali dei ricorrenti e azioni di tutela : I Diplomati magistrali che in questi giorni stanno seguendo l’evolversi dei fatti che li riguardano esprimono forti preoccupazioni in ordine ciascuno alla propria posizione. Abbiamo principalmente tre grandi filoni di ricorrenti coinvolti dalle conseguenze della recente plenaria del CDS: 1) in ruolo con sentenza passata in giudicato; 2) in ruolo con riserva; 3) in gae […] L'articolo Diplomati magistrali: illazioni, smentite, dati ...

Formazioni Ufficiali Verona-Juventus : le scelte dei due tecnici : Formazioni ufficiali Verona-Juventus – Siamo giunti all’ultimo incontro dell’anno. Verona-Juventus chiuderà la stagione sportiva 2017 ed anche il girone d’andata del campionato italiano. Un campionato nel quale gli scaligeri comandati da Pecchia vogliono conquistare la salvezza, nonostante un inizio traballante. La Juventus dal canto suo ha iniziato la rincorsa al Napoli che ha vinto il titolo di campione d’inverno ...

Formazioni Ufficiali Inter-Lazio : le scelte dei due tecnici : Formazioni ufficiali Inter-Lazio – Tutto pronto a San Siro per la gara attesissima tra Inter e Lazio, squadre che duellano per posizioni nobili della classifica della Serie A. Dopo la vittoria del Napoli serve una risposta da parte della squadra di Spalletti che non sta certo attraversando un bel momento anche a causa del flop nel derby di Coppa Italia. La Lazio dal canto suo ha superato il turno in Coppa, ed ora vuole tornare a viaggiare ...