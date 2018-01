Tv Soap intervista l’attore PIO STELLACCIO

Tv Soap intervista l’attrice FANNY CADEO : Ben 21 anni fa, FANNY CADEO partecipava ad alcuni episodi di Un posto al sole: era la giovane fidanzata di Carlo Croccolo, che a sua volta impersonava il padre di Rita e Giulia. Ex velina, ed attrice per altre serie, ora FANNY CADEO sarà a teatro in Mamma, ieri mi sposo con altri ex volti della Soap. FANNY, cosa ricordi di UPAS? Un posto al sole è stata una delle mie prime esperienze da attrice, quindi la ricordo con grandissimo piacere. ...

Fiction Liberi sognatori : Tv Soap intervista JACOPO CAVALLARO : JACOPO CAVALLARO, attore siciliano e volto noto per numerose Fiction, torna su Canale 5 con Libero Grassi accanto a Giorgio Tirabassi per la serie di tv movie Liberi sognatori. JACOPO, quale personaggio interpreti? Sarò il boss mafioso Salvino Madonia, che ammazza Libero Grassi. Un gran bel ruolo. Sono molto felice di questa esperienza. Come sei entrato nei panni di un tipo così tosto? Ho fatto ricerche su questo personaggio affinché potessi a ...

Un posto al sole : Tv Soap intervista HAMARZ VASFI (Omar) : Omar Sukur è rientrato da poco a Un posto al sole e prossimamente lo rivedremo ancora nella Soap partenopea di Raitre. Dunque incontriamo per voi l’attore HAMARZ VASFI, divenuto molto popolare grazie alla sua interpretazione in Upas ed ora prossimo al debutto in teatro con uno spettacolo a cui prenderanno parte anche Danilo Brugia e Pio Stellaccio. Omar è rientrato a Un posto al sole. Che rapporto hai con il tuo personaggio? Un bellissimo ...

Un posto al sole : Tv Soap intervista LUDOVICA BIZZAGLIA (Anita) : Incontriamo oggi la giovane attrice LUDOVICA BIZZAGLIA, interprete di Anita Falco in Un posto al sole ma già nota per numerose fiction (prossimamente in onda con Immaturi su Canale 5). LUDOVICA, chi è Anita? Anita Falco è arrivata come un ciclone nelle vicende di Upas ed è una ragazza con tanti lati oscuri, a volte glaciale… e poi anche tenerissima! Ti piace come personaggio? Molto. Anita è intrigante e impulsiva. E la trovo anche ...

Un posto al sole : Tv Soap intervista FEDERICA CASTALDI - web e content manager : Oggi intervistiamo FEDERICA CASTALDI, web & social content manager di Un posto al sole, che da diversi anni accompagna la Soap all’ombra del Vesuvio. FEDERICA, quali sono secondo te i punti di forza di Un posto al sole? I punti di forza sono svariati: al primo posto metto la passione del team. Non solo il cast, che ha dato forma e sapore ai personaggi creati restituendo con maestria al pubblico (di cui faccio parte anche io ovviamente!) dei ...

SACRIFICIO D’AMORE : Tv Soap intervista LUCA BIAGINI (Annibale) : LUCA BIAGINI sarà su Canale 5 tra i protagonisti di SACRIFICIO d’amore. Lo abbiamo incontrato per voi! LUCA com’è andata su questo nuovo set? Abbiamo lavorato con grande intensità e fervore per sette mesi. Saranno 22 puntate ricche di pathos e colpi di scena, realizzate in un clima di grande collaborazione e spesso anche di grandi amicizie. Il fatto poi di trovarci tutti insieme alloggiati nello stesso albergo per lungo tempo ha ...

Tv Soap intervista l’attore FABIO MASSIMO BONINI : Che ricordi hai di Vivere? Vivere è stato un progetto davvero innovativo nel panorama televisivo italiano. Era una Soap ma con le caratteristiche del serial tv e quindi con molte riprese esterne: insomma una specie di telefilm a puntate sul genere di “Dallas” degli anni ’80, quindi con ritmi assolutamente diversi dalla vera e propria Soap… Infatti fu da subito un successone con ascolti incredibili! Ho avuto la fortuna di ...

Fiction SCOMPARSA : Tv Soap intervista Niccolò Calvagna : Il piccolo attore Niccolò Calvagna è uno dei protagonisti della Fiction SCOMPARSA su Rai 1. Lo abbiamo incontrato per due chiacchiere al volo… Niccolò, che ruolo interpreti? Sono Lorenzo, un bimbo sensibile e curioso. Mi sono legato molto a Giuseppe Zeno e Vanessa Incontrada. Sono stati tutti molto carini con me. Sei figlio del regista Stefano Calvagna e hai già girato 16 lavori tra film e Fiction. Contento? Il set mi emoziona più di un ...

Una vita : Tv Soap intervista SARA MIQUEL (Cayetana) : Tv Soap incontra in esclusiva SARA MIQUEL, in procinto di giungere in Italia, a Napoli, come giurata del prestigioso concorso internazionale Miss Europe Continental. SARA, come sapete, interpreta a Una vita la perfida Cayetana Sotelo Ruz e ne approfittiamo per parlare con lei anche della sua uscita di scena, che in Spagna è già avvenuta poco tempo fa. SARA, sei felice di venire in Italia? Molto e ringrazio il patron del concorso, Alberto Cerqua, ...

Le tre rose di Eva 4 : Tv Soap intervista DANILO BRUGIA (Ivan Astori) : Da eroe di CentoVetrine e Rossella fino alla quarta stagione della serie Le Tre rose di Eva: abbiamo incontrato DANILO BRUGIA, che nella fiction di Canale 5 interpreta Ivan Astori. DANILO, come sei stato scelto per questa fiction? Tutto è avvenuto con regolare provino che ho fatto su parte insieme a Fabio Fulco, perché ci volevano vedere già insieme. Si voleva capire se effettivamente potevamo essere credibili come fratelli. Com’è stato ...

Sotto copertura : Tv Soap intervista ERASMO GENZINI : Parlaci del ruolo in Sotto copertura 2. Interpreto il ruolo di Nicola Sasso, un ragazzo che nonostante le umili origini e i fortissimi legami con la camorra è intelligente e sensibile. Astro nascente del Clan Zagaria, è sempre pronto all’azione per affermare il suo valore nel clan. In questa fiction reciti con Alejandra Onieva, famosa in Italia graZie a Il segreto. Come ti sei trovato con lei? Ho conosciuto Alejandra nel corso dei numerosi ...