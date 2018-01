Trono Over | anticipazioni registrazione 4 01 2018

Uomini e Donne - Trono Over : Giorgio e Gemma di nuovo insieme? L’indizio : Giorgio Manetti e Gemma Galgani sono tornati assieme? Indubbiamente il Cavaliere toscano e la Dama torinese sono stati una delle coppie più amate del programma. Tutt’ora le loro apparizioni, le loro dichiarazioni o semplicemente un post social piuttosto che una foto fanno immaginare un ritorno di fiamma, molto auspicato dai followers che non si rassegnano a vederli single o con altri compagni. La foto Instagram di Giorgio Manetti che riaccende i ...

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione Trono Over 4 gennaio 2018 : bacio tra Gemma e Giorgio! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono Over 4 gennaio 2017: Gemma e Giorgio si baciano! Ida ripristina i contatti con Sossio, Riccardo infuriato! Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma e Giorgio ballano sulle note di “Fidati ancora di me” di Alessandra Amoroso e scappa il bacio! Ida ha sentito sia Sossio che Angelo facendo infuriare Riccardo! Procede a gonfie vele la conoscenza tra Anna e Valter! Si rinnova il nostro ...

Anticipazioni Trono Over 04 gennaio 2018 : Oggi 4 gennaio si sono registrate le nuove puntate del Trono Over. La puntata inizia con il signor Domenico che rivela di aver sognato Tina in atteggiamenti dolci! Maria chiede ironicamente a Domenico se avesse mangiato pesante la sera prima e lui inizia a descrivere la sua routine culinaria: 10 biscotti alla mattina, doppio piatto a pranzo, dolce, un bicchiere di amaro… Tre pasti al giorno ma l’obiettivo del 2018 è dimagrire! Maria lancia un ...

Uomini e Donne news - Gemma è una spiona : parla un ex Cavaliere del Trono Over : Uomini e Donne news: Gemma Galgani attaccata dall’ex Cavaliere Fernando Perrotta Non c’è pace per Gemma Galgani di Uomini e Donne. La Dama del Trono Over è stata attaccata da un ex Cavaliere del programma di Maria De Filippi. Si tratta di Fernando Perrotta, uno dei primi protagonisti della parte old del format, che ha […] L'articolo Uomini e Donne news, Gemma è una spiona: parla un ex Cavaliere del Trono Over proviene da Gossip ...

Uomini e Donne Trono Over e Classico - le gossip news al 4 gennaio Video : #Uomini e Donne torna in onda l'8 gennaio 2018, con tantissime novita' sia per quanto riguarda il trono Over che il trono Classico. Conosceremo il primo tronista ufficiale, ovvero Mariano Catanzaro, che qualche anno fa aveva fatto divertire il pubblico con il suo corteggiamento piuttosto insolito alla bellissima Valentina Dallari. Proprio Valentina è da tempo al centro del #gossip per alcune foto sui social in cui appare eccessivamente magra. ...

