Trattative calciomercato | le notizie del giorno | Napoli vicino al colpaccio | mosse di

LIVE Calciomercato invernale - tutte le Trattative e gli affari del 7gennaio in DIRETTA : Coutinho verso il Barça - Deulofeu sul mercato - de Vrij obiettivo Inter - idea Okaka per il Torino : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di trattative del Calciomercato invernale. Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. L’obiettivo primario del Napoli è Verdi e soltanto dopo si penserà a eventuali soluzioni alternative. Da lunedì Giuntoli parlerà con il Bologna e nel contempo con l’agente del calciatore per capire ...

Calciomercato : tutte le Trattative di oggi LIVE. Verona scatenato : Matos e Petkovic. Dzemaili torna a Bologna : Calciomercato, tutte le trattative di venerdì La Juventus punta alla firma di Emre Can per giugno: pronto un contratto da 5 milioni di euro l'anno, documenti in fase di revisione. Ma anche Darmian ...

Calciomercato Inter/ News - Trattative lunga per Deulofeu : il suo arrivo è probabile (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al club di Luciano Spalletti: i nerazzurri non sono Interessati solo a Matteo Politano del Sassuolo, ma cercano con insistenza anche Alfred Duncan.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 10:38:00 GMT)

Calciomercato : tutte le Trattative di oggi LIVE. Milan e Roma pensano al futuro : Calciomercato, tutte le trattative di giovedì Nel giorno in cui la Juventus saluta ufficialmente Pjaca , che ha superato le visite mediche con lo Schalke (prestito secco), i bianconeri chiudono per ...

