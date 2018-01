Tragedia dell' Epifania nella notte | 18enne muore in un incidente

Slender Man - polemiche in vista dell'uscita del film : "Fa spettacolo su una Tragedia" : La condanna di Weier nei confronti del film divide le opinioni, tra chi comprende il suo punto di vista e chi invece sostiene che, anche in relazione ai tragici fatti di cronaca, ha poco senso ...

Il giorno dopo la Tragedia della Venosta il pericolo valanghe resta alto : CURON Venosta . "Chi si mette in movimento in montagna in condizioni proibitive come quelle che hanno provocato la tragedia deve rendersi conto di mettere a rischio altre vite oltre alla loro". Quelle ...

La Tragedia dell’A21 “causata dalla distrazione dell’autista del tir” : “L’incidente è stato causato quasi sicuramente dalla distrazione del conducente del tir, il quale ha tamponato l’auto e poi l’autocisterna“. Lo spiega il comandante della Polizia stradale di Brescia, Barbara Barra, parlando dello scontro avvenuto ieri sull’A21 vicino all’uscita Brescia Sud. ”Tutti i veicoli – sottolinea – erano in fase di rallentamento a causa di un incidente ...

Tragedia in A21 - il video della polizia dal luogo dell'incidente : Sono sei le vittime dell'incidente avvenuto nel pomeriggio di martedì sulla A21 all'altezza del casello di Brescia Sud, dove un camion cisterna ha preso fuoco dopo un tamponamento e le fiamme hanno avvolto anche un camion e un'...

Banche - ecco il fallimento totale in Parlamento : chi ride alle spalle della Tragedia dei risparmiatori : Va di moda dire che la Commissione parlamentare sulle Banche è stata inutile. E noi sottoscriviamo, visto che la moda è stata lanciata proprio da Libero. Serve tuttavia una precisazione: è stata ...

Tragedia di Natale - mamma muore in un incendio in casa : "Le fiamme forse dalle luci dell'albero" : Tragedia a Casumaro, nel modenese. Un incidendio ha distrutto il primo piano di una villetta dove una mamma e i suoi due figli adolescenti si stavano preparando a trascorrere il Natale. La donna è morta...

Modella perse una gamba : nuovi risvolti sulla Tragedia di Lauren Video : Lauren Wasser e la sua vicenda si sono poste al centro delle ultime notizie di cronaca. La giovane ragazza di 24 anni nel passato perse una #gamba per via di un'assorbente interno, una sorta di killer che le ha distrutto la vita. In assenza di una gamba, la #Modella ha deciso di continuare a lottare per affermasi nel campo della monda, rivelandosi un esempio per le sue coetanee. La ragazza non è mai uscita definitivamente dal problema di salute, ...

Roma - bimbo caduto dalla finestra : il luogo della Tragedia : tragedia oggi pomeriggio in un'abitazione al quinto piano di uno stabile a Spinaceto, alla periferia sud di Roma: un bimbo di 5 anni è precipitato dopo essersi sporto dalla finestra del salone. ...

Tragedia ad Acireale - 17enne si impicca alla ringhiera dello stadio : Tragedia ad Acireale, 17enne si impicca alla ringhiera dello stadio Il ragazzo non ha lasciato alcun messaggio, ma secondo indiscrezioni alla base dell’insano gesto ci sarebbe la fine di una relazione. Il sindaco su Facebook: “Dobbiamo fermarci a riflettere”.Continua a leggere Il ragazzo non ha lasciato alcun messaggio, ma secondo indiscrezioni alla base dell’insano gesto […] L'articolo Tragedia ad Acireale, 17enne ...

Tragedia nel mondo dello sci : muore in allenamento la giovane promessa Max Burkhart : Mair ha anche aggiunto che, probabilmente, si dovrà fare un passo indietro nel mondo dello sci: uno sciista sa sempre di rischiare quando scende in pista, ma rischiare non dovrebbe significare ...

Cadono calcinacci dall'edificio dell'Ospedale Annunziata : 'Senza rete protettiva avremmo assistito a una Tragedia' : NAPOLI - Cadono calcinacci dell'Edificio dell'Ospedale Annunziata. Il pericolo è stato riscontrato sul lato di Corso Umberto. La rete protettiva è riuscita a contenere i numerosi calcinacci che si ...

Dieci anni fa la Tragedia della Thyssen. Mattarella : ferita che non si rimargina : Ogni morte sul lavoro è una perdita irreparabile, scrive in una nota il capo dello Stato. Dieci anni fa, nella notte del 5 dicembre 2007, sette operai morirono nell'incendio nell'acciaieria di Torino -...

Rigopiano - 'l'hotel andava evacuato due giorni prima della Tragedia' : l'accusa dei periti : PESCARA Il 16 gennaio del 2017, due giorni prima della tragedia, l'hotel Rigopiano di Farindola (Pescara) avrebbe dovuto essere evacuato. Lo scrivono i periti della Procura di Pescara: 'Tale ...

Argentina - sottomarino disperso : batterie allagate - esplosione e esalazioni di acido solforico - l’evoluzione della Tragedia : 1/19 ...