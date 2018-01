Tour de Ski 2018 | assolo di Heidi Weng sul Cermis! Staccata Ingvild Oestberg | terza

LIVE Tour de Ski 2018 - la scalata del Cermis in DIRETTA : una salita brutale per decretare il vincitore : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’ultima tappa del Tour de Ski 2018: la Val di Fiemme, la consueta scalata finale del Cermis con la formula dell’inseguimento a tecnica libera: distanza uguale per gli uomini e le donne: 9 km.. Nella gara maschile Dario Cologna ha posto ieri una ipoteca sulla sua quarta vittoria nella gara a tappe staccando ulteriormente il russo Ustiugov, che è apparso piuttosto imballato e dovrà ...

Tour de Ski 2018 - si ritirano Francesco De Fabiani - Dietmar Noeckler e Giandomenico Salvadori : Perde pezzi la pattuglia italiana del Tour de Ski, che domani, ai piedi del temibile Cermis, sarà rappresentata soltanto da Elisa Brocard tra le donne e Mirco Bertolina tra gli uomini. Non prenderanno parte all’ultima tappa in Val di Fiemme, infatti, Francesco De Fabiani, Dietmar Noeckler e Giandomenico Salvadori. Se da un lato le 32 atlete giunte al traguardo oggi sono tutte presenti nella startlist di domani, tra cui la nostra Elisa ...

Tour de Ski 2018 - ultima tappa con la scalata del Cermis. Un’ascesa brutale per definire la classifica finale : Siamo giunti all’ultimo capitolo del Tour de Ski 2018, la temuta, e temibile, ascesa al Cermis al termine della 9km ad inseguimento della Val di Fiemme. Se, da una parte, le cose sembrano già delineate, con Dario Cologna che deve gestire un ampio vantaggio sui più immediati inseguitori, tra le donne gli 1,8 secondi che distanziano Ingvild Flugstad Oestberg e Heidi Weng lasciano ancora tutto aperto. La tavola è apparecchiata per un finale ...

Classifica generale Tour de Ski 2018 : Dario Cologna scava un abisso tra sè e gli inseguitori - Poltoranin e Ustiugov sono ormai lontani : Dario Cologna è ormai ad un passo dalla vittoria del Tour de Ski 2018. Lo svizzero, infatti, potrà gestire un ampio vantaggio domani nella 9km ad inseguimento che porterà gli atleti alla scalata del Cermis, grazie ai 43 secondi guadagnati nella 15km tc di oggi sul suo rivale principale, il russo Sergey Ustiugov, campione uscente. che scivola in terza posizione, alle spalle, anche, del kazako Alexey Poltoranin che accusa 1:14 dalla vetta. ...

Tour de Ski 2018 - 15 km Val di Fiemme : successo di tappa per Poltoranin - 7° De Fabiani. Dario Cologna mette le mani sulla generale : Dario Cologna mette le mani sul Tour de Ski: l’elvetico si classifica quarto nella penultima tappa, la 15 km tc mass start, ma guadagna terreno su tutti i più immediati inseguitori e così potrà amministrare un ottimo vantaggio domani nella scalata verso il Cermis. Alza le braccia sul traguardo il kazako Alexey Poltoranin, che precede in volata il russo Andrey Larkov ed il canadese Alex Harvey. Ottimo settimo il nostro Francesco De Fabiani, ...

Tour de Ski 2018 - la classifica generale femminile : le norvegesi Oestberg e Weng divise da 1?8. Il Cermis deciderà tutto! : Quando ormai sembrava che la caduta di Heidi Weng, praticamente sul traguardo dell’ultima tappa tedesca del Tour de Ski avesse messo la classifica generale nelle mani di Ingvild Oestberg, ecco che la mass start odierna in Val di Fiemme ha riaperto i giochi: il derby norvegese continuerà fino all’ultimo metro della scalata del Cermis di domani. Weng, tra secondi accumulati sulla linea d’arrivo ed abbuoni guadagnati, ha ...

Tour de Ski 2018 – Heidi Weng vince la 10km in Val di Fiemme! Sfida a Oestberg per il trionfo finale - battaglia sul Cermis : Heidi Weng ha vinto la 10km mass start a tecnica classica che si è disputata in Val di Fiemme. La penultima tappa del Tour de Ski 2018 di sci di fondo ha sorriso alla bravissima norvegese, capace di imporsi con il tempo di 29:07.9 grazie a un attacco letale piazzato all’altezza del settimo chilometro. Un’azione rabbiosa della scandinava che è riuscita a spezzare la resistenza di tutte le rivali. Ora la Weng è la grande favorita per ...

Sci - Tour de Ski : si gareggia in Val di Fiemme : Sci, Coppa del Mondo: Paris show nella discesa di Bormio! COLOGNA FAVORITO - Le gare di domani determineranno i distacchi in vista dell'ultima e decisiva tappa sulla temutissima e massacrante Final ...

Sci di fondo - Tour de Ski Val di Fiemme 2018 : Dario Cologna e Ingvild Oestberg possono gestire un buon margine in vista del temibile Cermis : Siamo giunti all’ultimo capitolo del Tour de Ski 2018. Gli atleti lasciano le intemperie di Oberstdorf e sbarcano in Italia, in Val di Fiemme, per gli ultimi due giorni di gare che decreteranno chi succederà ai vincitori della scorsa stagione, il russo Sergey Ustiugov e la norvegese Heidi Weng, entrambi ancora in lizza anche in questa edizione. Al comando, al momento, tra gli uomini troviamo saldamente lo svizzero Dario Cologna che può ...