Torna Non è l' Arena di Giletti | si parla di stipendi d' oro e di Grande Fratello con

Capannone a fuoco nel Pavese - Arpa : "Diossina Tornata nella norma" - : Dopo i livelli allarmanti registrati tra mercoledì 3 e giovedì 4 gennaio, i valori sono rientrati sotto la soglia degli 0,25 picogrammi per metro cubo. Si indaga per incendio doloso. Coldiretti: "...

Paola Perego Torna in tv dopo 10 mesi : 'Non sono sessista né raccomandata - ma ho ancora gli incubi' : 'Ne ho sentite tante nei giorni successivi a quella polemica: molti mi hanno accusato di essere raccomandata solo perché moglie di un agente importante come Lucio Presta . Faccio tv da 34 anni, ben ...

Var addio - ecco il trucco per Tornare agli “aiutini”. La Juventus (e non solo) ringrazia : Ci eravamo illusi che l’introduzione della tecnologia in campo avesse portato finalmente un po’ più di giustizia nel calcio italiano. Per qualche giornata, probabilmente, è anche successo. Ma adesso è in atto una vistosa restaurazione della soggettività del giudizio arbitrale, che molto spesso si traduce nella cara, vecchia sudditanza psicologica nei confronti delle big. Ieri sera è sembrato di assistere ad una di quelle belle partite d’altri ...

Paola Perego Torna in tv dopo 10 mesi : 'Non sono sessista né raccomandata - ma ho ancora gli incubi' : 'Ne ho sentite tante nei giorni successivi a quella polemica: molti mi hanno accusato di essere raccomandata solo perché moglie di un agente importante come Lucio Presta . Faccio tv da 34 anni, ben ...

Roma - Di Francesco : 'La squadra non mi è piaciuta per niente. Nainggolan? Scelta doverosa - ecco quando Torna' : Eusebio Di Francesco , tecnico della Roma , parla a Premium Sport dopo il ko contro l'Atalanta: 'I primi dieci minuti li abbiamo fatti bene, ma dopo il vantaggio dell'Atalanta ci siamo disuniti. Questo non deve succedere a un gruppo come il nostro, perché i ...

Classifica marcatori Serie A / Capocannoniere : Dzeko perde ma Torna al gol (20a giornata) : Classifica marcatori Serie A, Capocannoniere: continua la grande sfida tra Ciro Immobile e Mauro Icardi. L'argentino segna e sale a 18 reti, il bomber della Lazio fa poker e lo scavalca(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 20:31:00 GMT)

Calenda Torna alla carica sul canone Rai : “Dai renziani squallidi attacchi contro di me” : «Lo fanno ogni volta che devio dalla linea ufficiale o esprimo pensiero autonomo. Triste e squallido ma tutto sommato innocuo». La polemica tra il ministro Carlo Calenda e l’ex premier Matteo Renzi non si ferma. Calenda risponde su Twitter a chi gli fa notare che, sul canone Rai, «oggi abbiamo la truppa renziana che accusa Calenda di voler fare il ...

Favino Torna in scena a Roma : 'Sono un romantico. Se mi corteggiano? Non così tanto' : 'Vivo con questo testo da vent'anni. Perché, non lo so neanche bene. Esistono degli incontri. Ma non vorrei investigare il motivo fino a farlo diventare un pensiero razionale. Un giorno mi sono ...

Strade inondate di spazzatura - a Roma Torna l’emergenza rifiuti : Una montagna di rifiuti che sorge in un vicolo del centro storico di Roma non è poi così diversa dal cumulo di spazzatura in un quartiere di periferia. È la «livella» Romana, che non guarda in faccia a censo o privilegi, e maleodorante torna in questi giorni a inondare le Strade della Capitale....

Strade inondate di spazzatura - a Roma Torna l'emergenza rifiuti : ... sosteneva Stefano Bina, l'ex direttore generale dell'Ama, la malandata azienda dei rifiuti Romana, 'ma c'è sempre qualche comitato di quartiere che si oppone e la politica che lo asseconda'. I pochi ...

Uomini e Donne - nuove corteggiatrici : Torna l’ex di Monte e non solo : Uomini e Donne, le nuove corteggiatrici: Jessica Cerniglia, Alessandra Costa e Karin Bonucci Nella nuova registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne sono arrivate le corteggiatrici per l’appuntamento al buio. Mariano Catanzaro ha visto così scendere delle bellissime Donne solo per lui, in ogni caso alcune si sono dichiarate anche per Nicolò Brigante. Tra […] L'articolo Uomini e Donne, nuove corteggiatrici: torna l’ex di ...

Temptation Island - Alessio e Valeria non Tornano insieme : Bruno spiazza : Temptation Island, Alessio Bruno e Valeria Bigella: nessun ritorno di fiamma, nuove frecciatine? Pensavamo che tra Alessio e Valeria di Temptation Island potesse tornare il sereno, ma oggi non ci resta che fare qualche passo indietro. L’ex coppia sembra essere destinata a restare tale, o almeno così pare al momento. Gli indizi che sembravano indicare […] L'articolo Temptation Island, Alessio e Valeria non tornano insieme: Bruno ...

Roma - lo strano caso delle mancate convocazioni di Nainggolan e De Rossi : qualcosa non Torna… : La Roma non ha convocato per la pRossima gara contro l’Atalanta due tra i calciatori più importanti della rosa a disposizione di mister Eusebio Di Francesco. Si tratta del belga Raja Nainggolan, punito dopo aver pubblicato un video in stato d’ebbrezza su Instagram a Capodanno e del capitano Daniele De Rossi, alle prese con un problema al polpaccio. Due assenze molto “strane” per i gialloRossi, per un semplice motivo: si ...

Aida Yespica : 'Tornata in Italia per lavorare. L'amore? Ho sbagliato e fallito - ora non ho paura di stare sola' : MILANO - 'Sono tornata in Italia per lavorare, anche se stare lontano da mio figlio è stato difficile'. Aida Yespica è tornata in Italia per partecipare al GFVip : 'Ma l'ho fatto anche per lui - ha ...