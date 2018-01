Torna Elementary 5 su Rai2 con un doppio caso per Sherlock e Joan | anticipazioni 7 e 14

: Torna #Elementary 5 su @RaiDue con un doppio caso per Sherlock e Joan: anticipazioni 7 e 14… - OptiMagazine : Torna #Elementary 5 su @RaiDue con un doppio caso per Sherlock e Joan: anticipazioni 7 e 14… -

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di domenica 7 gennaio 2018) Dopo una lunga assenza,finalmente5 sucon i nuovi episodi della quinta stagione inedita in Italia. A una manciata di appuntamenti al finale,sono alle prese con un: nel primo episodio, Holmes ritrova Kirby, "il peggior detective di New York", nel secondo il protagonista sarà Marcus Bell, che dovrà vedersela con una falsa accusa nei suoi confronti.Ecco lesu5 suin onda stasera 7 gennaio.Nell'episodio 5x19, intitolato "Fiamma alta", all'obitorio comunale e gli impiegati scoprono che qualcuno ha fatto irruzione per utilizzare un forno crematorio e sbarazzarsi, così, di un cadavere.e Watson arrivano sulla scena del crimine. Dai resti si deduce che non si trattava di un solo corpo, bensì di due. Sono stati recuperati anche un anello e un supporto ortopedico. Da uno dei denti,si ...