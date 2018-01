Torino allarga la crisi di Brescia

Caos Piazza San Carlo a Torino - si allarga l’inchiesta per omicidio colposo : nuovi indagati : Caos Piazza San Carlo a Torino, si allarga l’inchiesta per omicidio colposo: nuovi indagati Cinque mesi dopo la tragica notte di Piazza San Carlo conclusasi con il bilancio di un morto e oltre 1500 feriti tra quanti avevano assistito alla diretta della finale di Champions League la procura si prepara a una svolta nell’inchiesta.Continua a […] L'articolo Caos Piazza San Carlo a Torino, si allarga l’inchiesta per omicidio colposo: ...