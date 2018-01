Tommasi e Gasperini | uomini nuovi per rilanciare il calcio italiano?

: @zazzatweet Con Tommasi presidente federale, con una riforma del numero degli stranieri ammessi nelle squadre di cl… - CAMPO_66 : @zazzatweet Con Tommasi presidente federale, con una riforma del numero degli stranieri ammessi nelle squadre di cl… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di domenica 7 gennaio 2018) 4 L'eliminazione dalla fase finale dei Mondiali di Russia 2018 brucia ancora. Occorre tempo per cicatrizzare la ferita, nel frattempo c'è un sistema-da ricostruire dalle fondamenta, perché il disastro della Nazionale italiana è semplicemente il sintomo più tangibile di una patologia di lunga degenza VIDEO. Il primo mese del 2018 è fondamentale per la #FIGC che il 29 gennaio scegliera' il successore di Carlo Tavecchio. A poco più di venti giorni dalle elezioni federali, però, la situazione è caotica e non esclude per nulla l'ipotesi di un commissariamento. L'unica candidatura certa c'è tempo fino al 14 gennaio per farsi avanti è quella di Damiano, ma sul nome del presidente dell'Associazione Calciatori la convergenza non è assolutamente maggioritaria. Ad ogni modo, chiunque sia la prossima guida della FIGC, avra' tra i primi compiti quello di ...