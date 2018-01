Terremoto in tempo reale INGV | scosse di oggi 7 Gennaio 2018 ultimi terremoti | orario

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 6 Gennaio 2018 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale INGV / Aggiornamenti in diretta delle scosse giornaliere in Italia, con magnitudo pari o superiore al secondo grado richter. Segnalazioni anche dall'estero in caso di...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 5 Gennaio 2018 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale INGV / Aggiornamenti in diretta delle scosse giornaliere in Italia, con magnitudo pari o superiore al secondo grado richter. Segnalazioni anche dall'estero in caso di...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 4 Gennaio 2018 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale INGV / Aggiornamenti in diretta delle scosse giornaliere in Italia, con magnitudo pari o superiore al secondo grado richter. Segnalazioni anche dall'estero in caso di...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 3 Gennaio 2018 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale INGV / Aggiornamenti in diretta delle scosse giornaliere in Italia, con magnitudo pari o superiore al secondo grado richter. Segnalazioni anche dall'estero in caso di...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 2 Gennaio 2018 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale INGV / Aggiornamenti in diretta delle scosse giornaliere in Italia, con magnitudo pari o superiore al secondo grado richter. Segnalazioni anche dall'estero in caso di...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 1 Gennaio 2018 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale INGV / Aggiornamenti in diretta delle scosse giornaliere in Italia, con magnitudo pari o superiore al secondo grado richter. Segnalazioni anche dall'estero in caso di...

Maltempo : nevica nel Reatino - anche nelle zone colpite dal Terremoto : nevicate anche nel Reatino nelle scorse ore: numerosi i Comuni imbiancati, in particolare nell’Alto Velino. Fiocchi anche ad Amatrice e Accumoli, i due Comuni tra i più colpiti dal terremoto dello scorso anno. Sulla Picente tratti innevati anche a Leonessa, a Campocatino e Campotosto ai confini con l’Abruzzo. Nel versante Reatino si segnalano tratti innevati anche lungo la Salto-Cicolana, a Morro e lungo la Salaria 4-bis per il monte ...