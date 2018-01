Terremoto | altre 13 casette consegnate a San Severino Marche

Terremoto Centro Italia : 11 nuove casette a Tossicia - altre a Torricella : Consegnate 11 Soluzioni Abitative di Emergenza (Sae) previste per i residenti nei comuni del cratere 2017, nella frazione di Azzinano del Comune di Tossicia. Con quelli di oggi, i Sae consegnati alla popolazione del comune montano del Teramano raggiungono il totale di 36 unita’, dopo le 18 consegnate a Tossicia citta’, lo scorso sabato, e le altre 14, il 2 dicembre, nella frazione di Castelmaidetto. “A distanza di 11 mesi ...

Terremoto Centro Italia : consegnate a Norcia altre 26 casette SAE : A Norcia sono state consegnate oggi altre 26 casette SAE, soluzioni abitative d’emergenza: 15 per la frazione di Nottoria, nove per Frascaro e due per Forsivo. Le chiavi sono state consegnate dal sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, insieme al vicepresidente della giunta regionale, Fabio Paparelli. Ad oggi nel territorio comunale ne sono state consegnate 375. L'articolo Terremoto Centro Italia: consegnate a Norcia altre 26 casette SAE ...

Terremoto Centro Italia : consegnate altre casette Sae a Norcia e Cascia : In Umbria sale a 398 il numero delle Soluzioni abitative di emergenza: altre 68 sono state consegnate a Norcia e Cascia e 17 saranno assegnate a Preci nei prossimi giorni. A Norcia oggi ne sono state consegnate 58 in via XX settembre e a Montedoro e a Cascia 10, a San Giorgio e Maltignano. Alla cerimonia di consegna hanno partecipato, oltre alla presidente Marini, il vice presidente, Fabio Paparelli, insieme ai sindaci di Norcia, Nicola ...

Terremoto Centro Italia : altre 100 casette a Norcia - consegnate l’8 dicembre : Un centinaio circa di casette verranno consegnate l’8 dicembre agli sfollati del Terremoto a Norcia e in alcune frazioni del comune. “Sono quelle realizzate nei viali Montedoro e XX Settembre per quanto riguarda il capoluogo e quelle di Frascaro, Forsivo e Nottoria. Il 15 consegneremo quelle di Savelli e poi il giorno della vigilia di Natale quelle di Popoli,” spiega il sindaco Nicola Alemanno. In totale sono 583 le Soluzioni ...

Terremoto - Tossicia (TE) : consegnate altre 14 casette antisismiche : Consegnato ieri a mattina il secondo lotto di 14 casette antisismiche per gli sfollati della Valle del Chiarino. Circa due settimane fa era avvenuta la prima consegna di 11 Sae ad altrettante famiglie mentre a breve verrà inaugurato anche il terzo lotto nella frazione di Azzinano. Le nuove Sae presentano migliorìe, oltre che estetiche, anche strutturali per sopportare meglio il carico della neve. Alla cerimonia d’inaugurazione, che si è ...

Terremoto : consegnate altre 52 casette a Norcia : Oggi a Norcia il sindaco Nicola Alemanno ha consegnato le chiavi di altre 52 Soluzioni abitative di emergenza: le casette consegnate nel comune dallo scorso febbraio sono quindi ora 308. Hanno preso possesso delle chiavi 16 famiglie nella frazione di San Pellegrino e 36 in viale Montedoro. A completare i quartieri di San Pellegrino e Montedoro saranno 21 e 12 casette che saranno consegnate entro Natale. L'articolo Terremoto: consegnate altre 52 ...

Terremoto centro Italia : consegnate altre casette “Sae” a Pieve Torina : consegnate oggi altre Sae a Pieve Torina: ora complessivamente le strutture montate sono 69. Il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, il capo dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli, l’assessore regionale alla Protezione civile Angelo Sciapichetti e il sindaco Alessandro Gentilucci hanno tagliato il nastro alle 14 casette nell’area di Appennino, alle 17 di Casavecchia e alle 16 di Le Piane. La prima chiave ...

Terremoto : consegnate altre 52 casette a Norcia e San Pellegrino : A Norcia e nella frazione di San Pellegrino verranno consegnate altre 52 casette, ad altrettante famiglie sfollate dopo il sisma, nella giornata di domenica 12 novembre. Le chiavi di 16 Sae-Soluzioni abitative di emergenza verranno consegnate a San Pellegrino, mentre le altre 36 fanno parte del lotto di viale Montedoro, a ridosso del centro storico della citta’. Molti degli assegnatari, fa sapere una nota stampa del Comune di Norcia, hanno ...

Terremoto - il Mibact : “Le Marche hanno subito più danni delle altre regioni” : “Con 2.400 schede di beni culturali lesionati dal Terremoto, le Marche hanno avuto piu’ danni delle altre tre regioni colpite”: Umbria, Lazio, Abruzzo. Lo ha detto oggi la segretaria regionale del Mibact per le Marche Francesca Furst, durante un convegno organizzato da Italia Nostra per fare il punto sulla situazione ad un anno dal sisma. Ben 10.418 i singoli pezzi salvati, cui si aggiungono 4.000 volumi e 805 momenti messi in ...

Terremoto Centro Italia : consegnate altre 46 casette agli sfollati di Norcia : Quarantasei Soluzioni abitative in emergenza (SAE) sono state consegnate a Norcia agli sfollati del Terremoto in Centro Italia, nelle frazioni di Campi, Agriano e Ancarano. Il sindaco Nicola Alemanno ha consegnato le chiavi alle famiglie che possono in tal modo tornare a vivere nei tre piccoli borghi in attesa che inizi la ricostruzione delle loro case. L'articolo Terremoto Centro Italia: consegnate altre 46 casette agli sfollati di Norcia ...