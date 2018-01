Tennis | inizio con il botto per Sara Errani | trionfo in doppio al WTA di Auckland

Tennis - a breve si ricomincia! I primi tornei tra fine 2017 e inizio 2018. Tutti gli appuntamenti e le stelle da seguire : Sono il numero 1 e il numero 2 del mondo e l'attenzione sarà inevitabilmente su di loro: saranno in grado di ripetersi? Entrambi cominceranno la stagione a fine 2017, con due impegni non ufficiali: ...

Tennis - a breve si ricomincia! I primi tornei tra fine 2017 e inizio 2018. Tutti gli appuntamenti e le stelle da seguire : La stagione di Tennis sta per prendere il via. Trascorse le feste natalizie sarà tempo di rituffarsi in campo per un’altra entusiasmante annata. Il via ufficiale sarà dato addirittura a fine 2017. Proprio il 31 dicembre, infatti, cominceranno i tornei di Brisbane (sia ATP che WTA) e Shenzhen (solo donne), seguiti il giorno successivo da Doha e Pune (uomini) e Auckland (donne). Si comincia già a fare sul serio perché poi sarà la volta di ...

Tennis - Atp Finals Londra 2017 : Finale David Goffin vs Grigor Dimitrov. Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Ultima giornata alle ATP Finals 2017 in corso di svolgimento alla O2 Arena di Londra. Sarà una domenica dedicata completamente alle finali: prima quella di doppio tra Kubot/Melo e Kontinen/Peers, poi quella di singolare con David Goffin e Grigor Dimitrov a contendersi il titolo. Questo il programma completo di domenica 19 novembre alle ATP Finals ore 16.30 Kubot/Melo (Pol/Bra) – Kontinen/Peers (Fin/Aus) ore 19.00 David Goffin (Bel) ...

Tennis - ATP Finals 2017 : Grigor Dimitrov-David Goffin - la Finale. Data - programma - orario d’inizio - tv e streaming : come vedere la partita in diretta (domenica 19 novembre) : Grigor Dimitrov e David Goffin giocheranno la Finale delle ATP Finals 2017, il Masters di fine stagione per il Tennis. A Londra (Gran Bretagna) andrà in scena un atto conclusivo davvero inedito: il bulgaro e il belga non erano mai arrivati a questo punto del torneo e ora proveranno a entrare nella storia. Goffin ha già firmato l’impresa in semifinale sconfiggendo Roger Federer, Dimitrov ha avuto la meglio sulla rivelazione Sock. Si ...

Tennis - Next Gen ATP Finals 2017 : Gianluigi Quinzi-Denis Shapovalov. Data - programma - orario d’inizio e tv : Seconda giornata di incontri alle Next Gen ATP Finals 2017 di Milano, torneo che mette a confronto i migliori 7 giocatori under21 del mondo oltre alla wild card italiana Gianluigi Quinzi, vedrà una nuova esibizione del nostro portacolori, valida per il gruppo A. L’azzurro, uscito sconfitto in maniera assai onorevole contro la testa di serie n.1 del torneo, il russo Andrey Rublev, al quinto set se la vedrà quest’oggi alle 19.30 ...

Tennis - Next Gen ATP Finals 2017 : Gianluigi Quinzi-Andrey Rublev. Data - programma - orario d’inizio e tv : Prima giornata per le NextGen ATP Finals in quel di Milano. Esordio per la Wild Card azzurra Gianluigi Quinzi che affronta nell’ultimo match, in serata, la testa di serie numero uno, il russo Andrey Rublev. Andiamo a vedere il programma e l’orario di inizio del match. Diretta TV prevista su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre. Prima giornata NextGen ATP Finals 2017 Martedì 7 novembre Dalle 20.30 in poi Gianluigi ...

Tennis - Finale Parigi Bercy 2017 : Krajinovic-Sock. Orario d’inizio e come guardare il match in tv e Diretta Streaming. Il programma completo : Finale sorprendente al Masters 1000 di Parigi-Bercy. Nell’ultimo atto del torneo francese si affronteranno il serbo Filip Krajinovic, numero 77 della classifica mondiale, e l’americano Jack Sock, numero 22 a livello ATP. Krajinovic è alla sua prima Finale in un 1000 ed è reduce da una settimana incredibile, visto che è entrato in tabellone Direttamente dalle qualificazioni. In semiFinale il serbo ha sconfitto un altro americano, ...

Tennis - Qualificazioni Next Gen ATP Finals Milano 2017 : Gianluigi Quinzi vs Filippo Baldi - la Finale. Data - programma - orario d’inizio e tv : Gianluigi Quinzi e Filippo Baldi disputeranno la Finale delle Qualificazioni alle Next Gen ATP Finals 2017. I due giovani azzurri hanno sconfitto rispettivamente Liam Caruana e Andrea Pellegrini in semifinale e domenica 5 novembre si contenderanno la wild card per il Masters riservato agli Under 23 che si disputerà a Milano dal 7 all’11 novembre. Sfida attesissima tra il n. 294 e il n. 459 al mondo che vale anche una sorta di supremazia ...

Tennis - Finale Masters 1000 Parigi-Bercy : Jack Sock vs Filip Krajinovic. Data - programma - orario d’inizio e tv : Filip Krajinovic e Jack Sock si affronteranno nella Finale del Masters 1000 di Parici-Bercy, in programma domenica 5 novembre. Si tratta di un atto conclusivo davvero inedito e inatteso alla vigilia ma sul veloce indoor della capitale francese è successo davvero di tutto, a cominciare dal ritiro di Rafael Nadal che ha aperto le porte a Krajinovic. Il 25enne serbo, partito addirittura dalle qualificazioni, ha avuto strada libera verso la sua ...