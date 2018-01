Tennis | Errani vince il doppio a Auckland Sydney | esordio ok per Lorenzi

Tennis - inizio con il botto per Sara Errani : trionfo in doppio al WTA di Auckland : Sara Errani torna al successo. La Tennista azzurra, che nel 2017 ha scontato due mesi di squalifica per positività al letrozolo, apre l'anno con il botto e ritrova il sorriso conquistando il doppio ...

Tennis - Sara Errani torna a vincere in doppio! Trionfo ad Auckland con Bibiane Schoofs : vincere aiuta a vincere: la risalita di Sara Errani continua e passa per l’affermazione in doppio ad Auckland con la compagna Bibiane Schoofs, olandese. Le due hanno sconfitto in finale la coppia numero uno del tabellone composta dalle nipponiche Eri Hozumi e Miyu Kato con il punteggio di 7-5 6-1 in 68 minuti di gioco. A decidere la contesa è stato in pratica il primo, combattuto set, durato 44 minuti, con break decisivo in chiusura di ...

Tennis - WTA Auckland 2018 : Sara Errani si arrende dopo tre ore a Barbora Strycova : Sara Errani è stata eliminata al primo turno del torneo WTA di Auckland, primo appuntamento del 2018 del circuito mondiale. La Tennista azzurra, entrata in tabellone grazie ad una wild card, si è arresa dopo 3 ore di battaglia a Barbora Strycova, numero 3 del seeding, con il punteggio di 6-4 6-7(3) 6-4. Una sconfitta che poteva essere più netta se non fosse stato per la solita tenacia della Errani, brava a resistere nel momento più complicato ...

Tennis - tutti gli azzurri impegnati nei primi tornei del 2018. Fognini debutterà a Sydney - Errani giocherà ad Auckland con una wild card : La stagione Tennistica sta per ripartire. Il 2018 comincerà a breve, già il 31 dicembre, quando inizieranno i tornei di Brisbane e Shenzhen. Si farà sul serio da subito, perché il 15 gennaio sarà già tempo del primo Slam dell’anno, l’Australian Open. Riparte l’annata agonistica anche per i Tennisti italiani. Pochi i maschietti che hanno accesso ai tabelloni principali. Tra questi, ovviamente, Fabio Fognini, che però comincerà ...

Tennis - classifica Wta : Halep al comando - Errani in ascesa : ROMA - Il grande Tennis femminile è ancora fermo in attesa degli appuntamenti di Shenzhen , Brisbane e Auckland che fra il 31 dicembre e l'1 gennaio inaugureranno la nuova stagione. classifica dunque ...

Tennis : Dubai - Sara Errani ko in semifinale con la Bencic : TORINO - Si ferma in semifinale la corsa di Sara Errani nel torneo Itf di Dubai (100 mila dollari di montepremi, cemento), negli Emirati Arabi Uniti: la 30enne romagnola, numero 143 del ranking ...

Tennis - Sara Errani in semifinale a Dubai. Sconfitta Tomova in rimonta - ora sfida a Bencic : Sara Errani ha conquistato la semifinale del torneo ITF di Dubai (Emirati Arabi Uniti). L’azzurra si è resa protagonista di una prova di carattere grazie alla quale è riuscita a sconfiggere Viktoriya Tomova: la bulgara aveva vinto il primo set per 6-2 ed era avanti 5-2 nella seconda frazione ma a quel punto la romagnola ha tirato fuori le unghie conquistando sei giochi consecutivi. Avanti 4-2 nel terzo set, la Errani si è fatta raggiungere ...

