: "STRISCIA LA NOTIZIA", GERRY SCOTTI TORNA IN CONDUZIONE - ITnewsTO : "STRISCIA LA NOTIZIA", GERRY SCOTTI TORNA IN CONDUZIONE - venafranoorg : Ezio Greggio, lo straziante addio a Striscia la Notizia - ilGerrino92 : RT @PaoloSutera: #StrisciaLaNotizia, Gerry Scotti conduce con @M_Hunziker @Striscia @QuiMediaset @IlGerrino92 - lombardo_pippo : @mezza_parola Ezio Greggio (lo fa ogni anno) lascia per sempre (?) "Striscia la Notizia". Ne prende il posto Gerry… - EmanueleAnsel : Ezio Greggio lascia Striscia la Notizia: ultima puntata al timone del tg satirico. -

Leggi la notizia su spettacolarmente

(Di domenica 7 gennaio 2018) Nuovo cambio della guardia al timone dila. Dall’8 gennaio,subentra a Ezio Greggio nel ruolo di conduttore accanto a Michelle Hunziker. I due presenteranno insieme il tg fino al 3 febbraio, mentre da lunedì 5 lasceranno il posto a Ficarra e Picone.commenta così il suo ritorno al tg satirico di Antonio Ricci, di cui ha condotto 128 puntate: “Presentarelaè il sogno di ogni persona che fa il mio lavoro. Per me lo era quando ero un giovane conduttore e l’ho realizzato in alcuni momenti eclatanti della mia vita, anche con delle cose molto divertenti ed emozionanti, come quando ho sfondato la scrivania con Gene Gnocchi e quando ho condotto la puntata storica super guardata con Mike Bongiorno. Non me lo dimenticherò mai! E adesso per me sarà comere a casa con Michelle, grande amica e compagna di mille avventure a Paperissima ma ...