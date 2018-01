Esplosione a Stoccolma davanti alla fermata della metropolitana Varby Gard. Due persone sono rimaste ferite. Lo riferisce la polizia locale, precisando che i feriti sono un uomo di 60 anni e una donna di 45. L'uomo è in condizioni gravi: avrebbe raccolto da terra un oggetto non ancora identificato che gli sarebbe esploso in mano. La fermata e la piazza vicina sono state evacuate e chiuse al traffico. "L'esplosione non è legata al terrorismo", riferisce la polizia.(Di domenica 7 gennaio 2018)

