Stasera alle 21 ' Derby in Terrazza' con Graziano Cesari per scoprire il mercato di Genoa

‘Roma nun fa la stupida Stasera’ : ieri sera la Super Luna incanta la Capitale [GALLERY] : 1/7 LaPresse/AFP ...

Stasera cani in casa - e occhio alle coccole : Genova - Che fare per tutelare i cani dagli scoppi di fine anno? Per i nostri amici a quattro zampe spesso la notte di San Silvestro è un incubo. Ad ogni boom, orecchie abbassate, coda tra le gambe, ...

Allerta Meteo Lombardia : criticità “gialla” per neve da Stasera : La sala operativa della protezione civile della Regione Lombardia, sulla base delle previsioni Meteorologiche emesse da Arpa-Smr, ha emesso un’Allerta Meteo con avviso di ordinaria criticità (codice giallo) per rischio neve dalle ore 21 di oggi, venerdì 29 dicembre, e fino alle 12 di domani, sabato 30 dicembre, sulle zone omogenee NV-01 (Valchiavenna), NV-02 (Media-Bassa Valtellina), Nv-03(Alta Valtellina), Nv-04 (Prealpi Varesine), Nv-05 ...

Allerta meteo Sardegna : codice giallo da Stasera : La Protezione civile della Regione Sardegna ha diffuso un avviso di Allerta meteo per la giornata di domani. Dalla mezzanotte di oggi, martedì 26, fino alle 18 di domani, mercoledì 27 dicembre, si prevede un livello di criticità ordinaria per rischio idrogeologico (Allerta gialla). Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati localmente moderati. L'articolo Allerta meteo Sardegna: codice giallo da ...

Premier - si parte alle 13.30. E Stasera c'è la Coppa Italia : "Sarà una partita difficile - ha spiegato il tecnico biancoceleste a Rai Sport - . Metterò in campo quella che per me è la squadra migliore. Solo al termine della partita penseremo alla sfida di ...

Manovra : fiducia Stasera dalle 20 - domani il voto finale : A fine mattinata il testo era tornato in commissione per sistemare alcune coperture relative in particolare al 2020 dove erano stati riscontrati alcuni scostamenti - La conferenza dei capigruppo di ...

La dea dell'amore Stasera in tv su RaiMovie : la trama del film di Woody Allen : Un grande classico di Woody Allen per la seconda serata di RaiMovie : giovedì 21 dicembre, dalle 22.55, andrà in onda ' La dea dell'amore ' (' Mighty Aphrodite '), il film che ha consacrato Mira ...

Nadia Toffa - Stasera intervista esclusiva alle Iene : 'La gente ha pregato per me' : 'Stare in ospedale ti riporta un po' al succo delle cose. Non è la prima volta che ci vado perché ascolto poco i segnali del mio fisico. Ma ogni volta che ti ricoverano ti riportano all'essenza delle ...

17 anni come uscirne vivi Stasera su SKyCinema alle ore 21 : 15 - : Ma quando quest'ultima si fidanza con suo fratello Darian , che Nadine non sopporta, il mondo sembra crollarle addosso e l'amicizia tra le due si sgretola irrimediabilmente. Tv, Sorrisi&Canzoni

La Confessione Stasera alle 21.15 su Nove. Wanna Marchi : “Ho pagato. Volete ancora dire che avete vinto voi?” : Wanna Marchi e Vittorio Cecchi Gori sono i protagonisti del serrato faccia a faccia con Peter Gomez che, questa settimana, arriva in prima serata con La Confessione. Dopo i buoni risultati di ascolto infatti, il format realizzato da Loft Produzioni, andrà in onda alle 21.15 sempre su Nove con due crudi faccia faccia con i due multimilionari finiti in carcere e quasi in povertà. Da una parte, Cecchi Gori, produttore cinematografico, ex ...

Le prime parole di Nadia Toffa - Stasera Balotelli alle Iene : Stanno via via migliorando le condizioni di Nadia Toffa, la conduttrice e inviata delle Iene che è stata colta da un malore sabato pomeriggio mentre si trovava per lavoro a Trieste. Ricoverata in ospedale in gravi condizioni, non è in pericolo di vita secondo i medici ma resta in terapia intensiva. Nadia Toffa: 'Torno presto' Dopo le terribili notizie di ieri, oggi il sospiro di sollievo. Nadia Toffa sta meglio, è uscita dal coma e ha aperto gli ...

Allerta meteo Campania : piogge e temporali a partire da Stasera : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di Allerta meteo che interesserà parte della Campania a partire dalle 18 di oggi e fino alla stessa ora di domani. In particolare, la criticità idrogeologica connessa all’arrivo di precipitazioni sparse con piogge e temporali è Gialla per le seguenti zone: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana (Zona 1, secondo la classificazione ufficiale); Penisola ...

Samuel Storm / Under Uomini - Fedez gli assegna "She’s on my mind" : ballerà anche Stasera? (X Factor 2017) : A X Factor 2017, Samuel Storm è l'ultimo cantante degli Under Uomini di Fedez, dopo l'eliminazione di Gabriele. Questa sera canterà she's on my mind e dovrà essere convincente(Pubblicato il Thu, 30 Nov 2017 17:41:00 GMT)

Allerta Meteo - paura per la violenta “libecciata” di Stasera sulle isole del Tirreno : fetch impressionante - Ponza - Ventotene - Ischia - Capri e Procida a rischio : Allerta Meteo – E’ già arrivato il maltempo sulle isole del mar Tirreno, tra basso Lazio e Campania: stamattina a Ponza, Ventotene, Ischia, Capri e Procida il cielo è coperto, piove e soffiano forti venti di libeccio fino a 60km/h, con temperature lievitate fino a +15/+16°C dopo il freddo dei giorni scorsi. E’ solo l’inizio della grande “libecciata” che tra stasera e la prossima notte scatenerà venti impetuosi ...