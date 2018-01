Star Citizen | in arrivo l' update 3 1 a marzo

Star Citizen : il titolo ha raccolto più soldi di quanto abbiano fatto tutti gli altri giochi lanciati su Kickstarter nel 2017 messi insieme : Per il secondo anno di fila, ci riferisce Polygon, il team di Star Citizen afferma di aver raccolto più soldi di tutti gli altri giochi su KickStarter messi assieme.Come possiamo vedere dalla grafica, Star Citizen ha raccolto più fondi di ogni altro gioco messo assieme, questi dati si basano sulle informazioni fornite a Polygon sia da KickStarter che dal team di Roberts Space Industries (RSI) e Cloud Imperium Games (CIG).Però i dati forniti non ...

Star Citizen : arriva l'importantissimo update 3.0 per l'"universo persistente" del gioco : Le discussioni riguardanti lo stato attuale di Star Citizen sono inevitabili. Si tratta di un progetto legato al crowdfunding troppo mastodontico per non attirare sostenitori e detrattori e il fatto che il titolo sia continuamente soggetto a nuovi rinvii non passa di certo inosservato.Il gioco in versione alpha continua, tuttavia, il proprio percorso di crescita con l'aggiunta di nuovi contenuti sempre più importanti. Come riportato da Polygon, ...

Star Citizen : svelati i requisiti minimi di sistema per Squadron 42 : Tra i titoli più attesi dai giocatori figura, sicuramente, Star Citizen. L'ambizioso progetto targato Cloud Imperium Games che, come probabilmente saprete, offrirà una modalità single player chiamata Squadron 42.Nella giornata di ieri, la modalità per giocatore singolo è stata protagonista grazie al primo video che ci mostrava interessanti dettagli sulla trama, oggi attraverso la segnalazione di DSOGaming, apprendiamo i requisiti minimi di ...

Star Citizen : Mark Hamill nel primo filmato di Squadron 42 : Mark Hamill, attore famoso per aver interpretato Luke Skywalker nella trilogia originale di Star Wars (oltre che nel recente Gli Ultimi Jedi), è ricoprirà un ruolo nella trama di Squadron 42, compagine single-player di Star Citizen.E' quanto rivelato dal trailer pubblicato dalla software house in attesa del più sostanzioso filmato in arrivo domani, quando Squadron 42 dovrebbe essere oggetto di "un grande reveal".Il video di oggi mostra comunque ...

Il volo atmosferico protagonista del nuovo video di Star Citizen : Cloud Imperium Games, nonostante i recenti problemi legati alla possibile violazione degli accordi con Crytek riguardo l'uso del CryEngine nello sviluppo di Star Citizen, non si ferma e torna a condividere in rete interessante materiale dedicato all'attesissimo titolo.Questa volta il team di sviluppo ha pubblicato un video, riportato da Dualshockers, dedicato al volo atmosferico e un'immagine che ci presenta una nave spaziale Avenger con la ...

Crytek fa causa a Cloud Imperium Games per l'utilizzo del CryEngine in Star Citizen : Quando parliamo di Star Citizen, solitamente, vi riportiamo qualche interessante trailer di gioco o i nuovi traguardi nella raccolta fondi, ebbene oggi vi segnaliamo una notizia che ha per protagonisti Crytek e gli sviluppatori del titolo, Cloud Imperium Games.Stando a quanto riportato da PCGamer, Crytek vuole portare in tribunale Cloud Imperium Games per l'utilizzo del CryEngine in Star Citizen: la compagnia avrebbe concesso il suo motore ad un ...

Star Citizen supera i 170 milioni di dollari raccolti - un nuovo video mostra la Cutlass Black : Oggi possiamo vedere un nuovo video che ci mostra la rielaborazione della Cutlass Black, nuova nave di Star Citizen che si presta per essere un'ottima scelta se vogliamo essere dei contrabbandieri.La nave, riporta Dualshockers, sarà pilotabile dalla prossima alpha 3.0 e sembra piuttosto aggressiva. Per rimanere in tema Star Citizen, il gioco ha appena superato la quota dei 170 milioni di dollari raccolti, segnando una nuova pietra miliare nel ...

Le navi MISC protagoniste del nuovo video di Star Citizen : L'ambizioso Star Citizen torna protagonista anche nella giornata di oggi, ultimamente, infatti, Cloud Imperium Games sta pubblicando molto materiale dedicato al suo gioco ma non solo, sono spuntate anche nuove informazioni sul titolo che, però, potrebbero far storcere il naso ai numerosissimi fan, ovvero quelle relative all'arrivo delle microtransazioni, tema abbastanza discusso negli ultimi tempi.Oggi, il nuovo video riportato da Dualshockers, ...

Star Citizen : arrivano le microtransazioni : La nuova alpha Star Citizen 3.0 è disponibile, riporta DSOgaming, e mentre il gioco è ancora lungi dall'essere terminato, possiamo vedere come Cloud Imperium abbia accolto la filosofia delle microtransazioni tanto da introdurle anche nel suo titolo.Per cui, il titolo dalla campagna di crowdfunding più grande della storia ha introdotto le microtransazioni in gioco mentre ancora è in beta. La domanda è lecita: si può giustificare una tale aggiunta ...

Il nuovo video di Star Citizen si focalizza sulla colonizzazione dei pianeti : Ultimamente Cloud Imperium Games sta pubblicando in rete molto materiale dedicato al suo Star Citizen, poco tempo fa, attraverso un filmato, il team di sviluppo ci presentava le due lussuose navi 600i e 890 Jump, oggi si torna a vedere in azione l'ambizioso progetto in un nuovo video.Come segnalato da Dualshockers, questa volta il filmato si concentra sulla colonizzazione dei pianeti e, a partire dalla nave Consolidated Outland Pioneer, possiamo ...

Uno sguardo alle due nuove navi di Star Citizen : A pochissima distanza dall'ultimo video dedicato all'ambizioso Star Citizen, focalizzato sulla nave di pattuglia Aegis Dynamics Hammerhead, ecco che Cloud Imperium Games torna a mostrarci il gioco con un nuovo filmato.Come segnala Dualshockers, questa volta i video ci permettono di dare un'occhiata alle lussuose navi 600i e 890 Jump. Le novità non finiscono qui, infatti continua l'inarrestabile successo della raccolta fondi di Star Citizen: ora ...

Star Citizen supera quota 166 milioni di dollari nella campagna crowdfunding : Mentre le ultime notizie relative all'atteso Star Citizen ci aggiornavano sullo stato dei lavori con un video gameplay 4K per l'alpha 3.0, ecco che arrivano ulteriori novità sull'ambizioso progetto.Come riporta Dualshockers, ora Star Citizen ha guadagnato più di 166 milioni di dollari nella sua campagna crowdfunding, segnando così un nuovo traguardo nella raccolta fondi. Ma non è tutto, Cloud Imperium Games ha infatti svelato con un nuovo video ...

A che punto è lo sviluppo di Star Citizen? Un video gameplay 4K per l'alpha 3.0 : Quasi $165 milioni raccolti e in un certo senso 165 milioni di motivi per sperare ma allo stesso tempo anche per essere scettici. Star Citizen potrebbe rivelarsi un gioco memorabile ma anche la più grande delusione del mondo del crowdfunding e i continui rinvii nella tabella di marcia alimentano inevitabilmente dubbi e preoccupazioni.Qual è l'attuale stato del gioco? Si è parlato parecchio dell'alpha 3.0 ma non c'era ancora stata l'occasione di ...

