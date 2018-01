Spettacolo in cielo | ufo? Avvistamento anche nel Salento | il video mozzafiato

SCIENZA&LIBRI/ Il grande Spettacolo del cielo : 8 visioni dell’universo dall’antichità ai nostri giorni : L’esplorazione del cosmo: un’avventura emozionante iniziata ventimila anni fa, che si sviluppa intorno alla perenne ricerca dell’uomo di fronte al mistero delle proprie origini.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 19:15:00 GMT)

Geminidi - grande Spettacolo di stelle cadenti stasera in cielo : brillanti più delle Perseidi di Agosto : Maratona spettacolare nel cielo d’inverno: le stelle cadenti di dicembre, le Geminidi, promettono una pioggia luminosa e colorata. L’atmosfera sarà resa ancora più bella dalla presenza discreta della Luna, accompagnate a brevissima distanza dall’asteroide dai cui frammenti sono nate, Fetonte. Le stelle cadenti d’inverno assumono questo colore particolare per la loro composizione chimica dei grani che le costituiscono, ...

Geminidi - Spettacolo nel cielo di stelle cadenti. E poi c’è l’asteroide Fetonte : È la notte giusta per alzare lo sguardo verso l’alto. È in programma una maratona spettacolare nel cielo, come non se ne vedevano da tempo: le stelle cadenti di dicembre, le Geminidi, promettono una pioggia luminosa e colorata, resa ancora più brillante dalla presenza discreta della Luna, accompagnate a brevissima distanza dall’asteroide dai cui frammenti sono nate, Fetonte. A colorare le stelle cadenti d’inverno è la composizione chimica ...

Superluna - le foto dello Spettacolo nel cielo. Ve la siete persa? C'è una buona notizia : Superluna piena del 2017, ovvero la Luna piena nel momento in cui ieri sera ha raggiunto la massima vicinanza alla Terra ed è apparsa nel cielo più grande e luminosa che mai. Chi se la fosse persa per ...

Tutti pronti per la 'super Luna' - lo Spettacolo in cielo : Il fenomeno sarà ripreso e trasmesso in diretta streaming da Virtual Telescope che lo condividerà in diretta sul suo sito dalle 17. "La prossima Superluna apparirà circa il 7% più grande e un po' più ...

L’incontro tra Giove e Venere : Spettacolo nel cielo : Cosa guardare nel cielo di novembre? La Nasa non ha dubbi: la bellezza sfolgorante di Venere, e il suo «incontro» con il pianeta Giove. Un vero incontro non lo è (fortunatamente), le orbite dei due pianeti saranno sovrapposte tanto da avvicinali ai nostri occhi nel cielo dell’alba come giù è successo nel 2015 e nel 2016, quando i due pianeti risultarono appena più vicini rispetto a quest’anno. Ma anche il 13 novembre 2017, per chi ...