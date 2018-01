Spento incendio in capannone nautico a Soverato : si indaga per risalire alle cause : Terminate le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato nei cantieri navali della Ditta Ranieri. Accertamenti in atto da parte del personale dei Vigili del Fuoco per risalire alle cause di ...

Fumo in un magazzino a Toirano - incendio subito Spento : nessuno evacuato : Attimi di paura questo pomeriggio a Toirano. Un magazzino di una palazzina in via Mazzini ha preso fuoco per cause ancora in via di accertamento. Secondo quanto riferito, un uomo che si trovava all'...

Incendio nel Palermitano : canadair in azione - rogo Spento : canadair al lavoro a San Martino delle Scale nel Palermitano: nel pomeriggio è scoppiato un Incendio sul Monte Petruso. Le fiamme si sono propagate in breve tempo grazie a vento e temperature superiori alla norma. Sul posto i vigili del fuoco. Il rogo è stato spento in circa 2 ore. L'articolo Incendio nel Palermitano: canadair in azione, rogo spento sembra essere il primo su Meteo Web.

Incendio a Busalla - Spento dai vigili del fuoco : Un Incendio ha tenuto impegnati i vigili del fuoco per circa un'ora, fino alle 10.30 di venerdì 5 gennaio 2018. Il rogo ha interessato la cucina di una casa in via Cascine a Busalla e un gazebo, che ...

Spento l’incendio in Raffineria a Milazzo : 3 feriti : L’incendio scoppiato questa mattina nella Raffineria di Milazzo è stato Spento: la direzione dello stabilimento petrolifero di Milazzo ha reso noto sapere che due persone hanno subito ustioni (una trasferita al Centro ustioni di Catania) e una ha subito contusioni: “In merito alle condizioni di salute dei tre infortunati si precisa quanto segue: uno degli infortunati ha riportato una contusione al piede, per la quale è stato ...

Spento nella notte l'incendio che ha devastato una casa a Melle : Ci sono volute oltre 7 ore (più un paio per le operazioni di bonifica e messa in sicurezza definitiva dell'area) per avere la meglio dell'incendio divampato nel tardo pomeriggio di ieri (18 novembre) ...

Incendio di sterpaglie a Masserano - rogo Spento da Aib e Vigili del Fuoco : Si sono estese per circa 400 metri le fiamme che intorno alle 16 di oggi, 18 novembre, hanno colpito alcune sterpaglie a Masserano, in regione Quarta Madame. Sul posto sono intervenuti i Vigili del ...

Spento a mezzanotte l'incendio di Osiglia : Spento attorno alla mezzanotte l'incendio che nella serata di ieri era divampato nei boschi di Osiglia. Le squadre dei vigili del fuoco sono rimaste ancora oltre la mezzanotte per verificare che la ...