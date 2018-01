Speed skating | Europei 2018 – L’Italia alza la voce | Lollobrigida e Tumolero incoronati

Speed skating - Francesca Lollobrigida : “Vittoria bellissima e sofferta. Ora testa a PyeongChang” : ESCLUSIVA – Sarà difficile dimenticare questa giornata russa di Kolomna per lo Speed skating italiano. Tre medaglie in una giornata, in una rassegna continentale, rappresentano un qualcosa che ci riporta ai tempi di Enrico Fabris ed alle magie olimpiche di Torino 2006. Qui il contesto è diverso ma in questi Europei si può dire con forza che la mass start è italiana. Lo dimostrano l’oro e i due argenti ottenuti da Francesca ...

Speed skating - Europei Kolomna 2018 : un ORO e due ARGENTI! La mass start è italiana! : Terza ed ultima giornata di gare agli Europei di Speed skating di Kolomna (Russia) ed ultime medaglie assegnate sull’ovale in quella che è stata una vera e propria prova generale del Vecchio Continente in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Pyeongchang 2018. Un day-3 che la nostra squadra ricorderà a lungo... mass start femminile C’erano grandi attese in questa gara per l’Italia e si è andati oltre le più rosee ...

Speed skating - BIONDE D’ORO! Fantastiche Francesca Lollobrigida e Francesca Bettrone - oro e argento agli Europei! Dominio azzurro nella mass start! : Semplicemente Fantastiche Francesca Lollobrigida e Francesca Bettrone nella mass start. Una cosa mai vista, la mass start degli Europei di Speed skating a Kolomna (Russia) ci ha regalato un’emozione indescrivibile: prima e seconda le due azzurre nella gara più ricca di suspense ed incertezza. Ma quest’oggi dubbi non ve ne sono stati, le due nostre portacolori sono state semplicemente migliori e quelle che più delle altre hanno meglio ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 7 gennaio : doppietta agli Europei di Speed skating - Lollobrigida precdee Bettrone!!! L’Italia vince il Team Relay di slittino - staffetta maschile del biathlon seconda nella nebbia di Oberhof! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (domenica 7 gennaio). Grande spettacolo tra neve e ghiaccio per questa ultima giornata di festività natalizie, autentica scorpacciata per tutti gli appassionati: un susseguirsi di eventi che ci terrà compagnia per tutta la giornata. Riflettori puntati sullo sci alpino con i due slalom: le donne saranno impegnate a Kranjska Gora, gli uomini andranno in scena ad Adelboden. ...

LIVE Speed skating - Europei 2018 in DIRETTA (7 gennaio) : Francesca Lollobrigida - è oro! Argento Bettrone - fantastica doppietta nella mass start femminile!!! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di gare sull’ovale di ghiaccio di Kolomna (Russia) degli Europei 2018 di Speed skating. Dopo lo strepitoso oro di Nicola Tumolero dei 5000 metri, l’Italia non vuol certo fermarsi qui e le possibilità per andare a medaglia ci sono ancora: Francesca Lollobrigida nella mass start punta la podio più alto avendo messo in mostra una condizione ottimale nel corso della ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 7 gennaio : l’Italia spera nello Speed skating. Retrovie in biathlon e slalom : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (domenica 7 gennaio). Grande spettacolo tra neve e ghiaccio per questa ultima giornata di festività natalizie, autentica scorpacciata per tutti gli appassionati: un susseguirsi di eventi che ci terrà compagnia per tutta la giornata. Riflettori puntati sullo sci alpino con i due slalom: le donne saranno impegnate a Kranjska Gora, gli uomini andranno in scena ad Adelboden. ...

Speed skating - Europei Kolomna 2018 : Nicola Tumolero - lavoro ed umiltà valgono ORO nei 5000 metri : C’era grande attesa per questa seconda giornata di gare negli Europei di Kolomna (Russia) nei 5000 metri maschili e la medaglia è arrivata. Un metallo pregiato, rappresentativo del primo gradino del podio, simbolo del primato assoluto. Ebbene, Nicola Tumolero, da Roana, si è laureato campione europeo nei 5000 metri confermando le aspettative riposte su di lui alla vigilia, dando un saggio della sua crescita esponenziale di ...

Speed skating - Europei 2018 : Nicola Tumolero Zar di Russia! Medaglia d’oro nei 5000 metri - battuto un ex-dopato! : Lassù nelle lande desolate, nella gelida steppa che avvolge l’orizzonte, un Tricolore sventola fiero e lucente, sventolato da Nicola Tumolero, lo Zar di Russia. L’azzurro realizza un’impresa colossale, conquistando la Medaglia d’oro nei 5000 metri agli Europei di Speed skating Kolomna, in Russia. Il 23enne di Roana si presentava alla gara da grande favorito, con il primato personale migliore tra i partecipanti: non ha ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 6 gennaio : TUMOLERO CAMPIONE D’EUROPA NELLO Speed SKATING! Grande giornata azzurra! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali per quanto riguarda la giornata di sabato 6 gennaio. La Befana ci porta neve e ghiaccio, spettacolo imperdibile in giro per il Pianeta con un susseguirsi di discipline a un mese dall’inizio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta. Lo sci alpino regalerà un doppio spettacolo: gli uomini saranno alle prese con il gigante di ...