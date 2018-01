Spalletti infuriato | il calciomercato dell' Inter è bloccato?

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - rossi20_rossi : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - interfansorg : #Spalletti infuriato ieri, alle domande sul centrale di difesa -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di domenica 7 gennaio 2018) L’#continua non trovare la vittoria. Il gol beffa di Simeone allo scadere VIDEO ha tolto ai nerazzurri la possibilita' di uscire dal Franchi con i 3 punti in tasca. Il pareggio per 1 a 1 contro la Fiorentina allunga ulteriormente la striscia di partite senza vittorie per gli uomini di #che, forse non troppo abituati a giocare in settimana, hanno accusato fisicamente le due uscite di Coppa Italia di 120 minuti nel lungo mese di dicembre senza l’abituale sosta natalizia, apparendo non troppo brillanti nelle ultime uscite. L’ultima vittoria dei nerazzurri nei 90’ regolamentari risale a più di un mese fa 3 dicembre nella vittoria per 5 a 0 contro il Chievo che aveva lanciato l’in solitaria in cima alla classifica di Serie A. Si torna in campo il 21 gennaio e la settimana di pausa sara' d’aiuto per mettere a posto le idee, oltre che nel rettangolo di ...