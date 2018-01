SPAL Lazio 2-5 | Giornata 20 Serie A TIM 2017-2018 VIDEO HIGHLIGHTS

A Ferrara è Immobile Show : poker del centravanti - Lazio batte SPAL 5-2 : Potrebbe interessarti anche Spal - SS Lazio LA CRONACA DELLA PARTITA Primo tempo spettacolare al Paolo Mazza di Ferrara. La Spal preme subito sull'acceleratore con un paio di affondi di Lazzari sulla ...

Serie A SPAL - Semplici : "Lazio - che qualità. Non siamo stati perfetti" : FERRARA - "Serviva una partita perfetta e noi non l'abbiamo fatta". Leonardo Semplici analizza così, ai microfoni di Rai Sport, il 2-5 subito dalla Lazio. "Abbiamo dei limiti e lo sappiamo - ha aggiunto l'allenatore della Spal - ma questa Lazio ha una qualità straordinaria. Fino al 2-3 siamo stati in partita, potevamo ...

Serie A SPAL - Semplici : "Lazio troppo forte - noi abbiamo dei limiti" : FERRARA - Il tecnico della Spal , Leonardo Semplici , è intervenuto ai microfoni di Rai Sport per commentare la sconfitta per 2-5 contro la Lazio . "Serviva una partita perfetta e noi non l'abbiamo fatta. abbiamo dei limiti e lo sappiamo, ma questa Lazio ha una qualità straordinaria. ...

SPAL-Lazio 2-5 - Immobile si scatena e cala il poker : FERRARA - Ciro il (più) grande. Serviva un segnale, alla Lazio, dopo un mese un po' così. Serviva ricordare al campionato che la Champions è un obiettivo reale, quest'anno, per Inzaghi. E serviva ...

SPAL-Lazio - Inzaghi : “Preparata bene - bravi i ragazzi”. Semplici : “Serviva la gara perfetta - non l’abbiamo fatta” : Spal-Lazio, Inzaghi: “Preparata bene, bravi i ragazzi”. Semplici: “Serviva la gara perfetta, non l’abbiamo fatta” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Spal-Lazio, Inzaghi: “PREPARATA bene, bravi I RAGAZZI” – Nel postpartita del match vinto dalla Lazio contro la Spal, Simone Inzaghi si sofferma e premia i cinque gol ...

SPAL-Lazio 2-5 - Immobile show : è poker : FERRARA, 6 gennaio 2017 " La Lazio espugna il Paolo Mazza di Ferrara, battendo la Spal per 5-2 grazie ad uno strepitoso Ciro Immobile , autore di quattro reti, e capocannoniere del campionato con ...

Serie A. Napoli-Verona 2-0; SPAL-Lazio 2-5; Benevento-Sampdoria 3-2; Genoa-Sassuolo 1-0; Milan-Crotone 1-0 : TORINO - Uno strepitoso Immobile lancia la Lazio in zona Champions con un poker alla Spal. Il Benevento festeggia la Befana con la seconda vittoria in Serie A, e sale a quota 7. Bonucci firma il primo ...

Lazio - troppa grazia san Ciro - SPAL travolta : Lazio, troppa grazia san Ciro, Spal travolta – Sette gol in una partita, se vi sembran pochi… E il bello che cinque li ha fatti... L'articolo Lazio, troppa grazia san Ciro, Spal travolta su Roma Daily News.

DIRETTA / SPAL Lazio (risultato finale 2-5) streaming video e tv : Immbile trascina la sua Lazio con un poker : DIRETTA Spal Lazio, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca allo stadio Mazza per la ventesima giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 17:12:00 GMT)

PAGELLE / SPAL Lazio (2-5) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 20^ giornata) : Le PAGELLE di Spal Lazio (2-5): i voti per il Fantacalcio, i giudizi a tutti i calciatori. Al Mazza è show di Ciro Immobile: poker per l'attaccante che raggiunge i 20 gol in campionato(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 17:09:00 GMT)

Serie A - SPAL-Lazio 2-5 : il tabellino : FERRARA - La Lazio batte 2-5 la Spal in trasferta e sale momentaneamente al quarto posto in classifica. La squadra di Inzaghi è ancora una volta super in trasferta e festeggia con 4 reti di Immobile. ...

SPAL-Lazio 2-5 : Immobile segna 4 gol : La Lazio approfitta del pareggio dell'Inter e passa sul campo della Spal. Al 'Mazza' va in scena un 5-2 ricchissimo di emozioni, con la copertina che spetta obbligatoriamente a Ciro Immobile, autore ...

SPAL-Lazio 2-5 pagelle - voti e highlights 20^giornata : poker Immobile - magia Luis Alberto (VIDEO) : Spal-Lazio 2-5 pagelle, voti e highlights 20^giornata: poker Immobile, magia Luis Alberto (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... SPAL LAZIO 2-5 pagelle, voti E highlights 20^giornata – Un super Immobile segna quattro reti e permette alla Lazio di battere 5-2 la Spal. Primo tempo frizzante: sblocca il match Luis Alberto, poi subito pari Antenucci. ...

Pagelle SPAL-Lazio 2-5 : Immobile travolgente : Pagelle Spal-Lazio – Spal e Lazio hanno regalato molti goal e grandi emozioni nel match valido per la 20^ giornata di Serie A, il contrario di quanto accaduto nella gara di andata. La squadra di Inzaghi ha trovato tre punti nella rincorsa al quarto posto grazie ad un super Immobile. Dopo l’iniziale vantaggio biancoceleste firmato da Luis Alberto con un goal ricco di qualità e il pareggio Antenucci ha ristabilito la parità su rigore, ...