Sondaggi 7 gennaio | M5S primo ma in calo | crolla il Pd | bene centrodestra e LeU

(Di domenica 7 gennaio 2018) La redazione di Affaritaliani.it definisce “borsino del voto” i numeri apparsi oggi, 72018, sul sito internet della testata. Cifre in continuo aggiornamento sull’andamento elettorale delle varie forze politiche frutto di #, sentiment e “indicazioni che arrivano dai partiti”. Eb, secondo Affaritaliani.it, il #M5S si conferma ilmovimento politico italiano, anche se in leggerorispetto alle precedenti rilevazioni. Anche il Pd di Matteo Renzi VIDEO conferma un’emorragia di consensi che al momento sembra inarrestabile., invece, la coalizione diBerlusconi-Salvini-Meloni che punta al 40%. Notizie positive anche per Liberi e Uguali di Pietro Grasso, anche se la neonata formazione di sinistra deve fare i conti con i voti sottratti dalla lista anticapitalista Potere al popolo. Casapound, infine, spera ancora di raggiungere la ...