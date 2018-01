Slalom femminile Kranjska Gora Streaming video-diretta tv | Irene Curtoni solo 11^ Coppa

Sci alpino - Slalom femminile Kranjska Gora 2018 : Mikaela Shiffrin fa un altro mestiere. Distacchi abissali alle inseguitrici : Non ci sono più aggettivi per descrivere Mikaela Shiffrin e il suo incontrastato dominio nello Slalom femminile. Fra i pali stretti di Kranjska Gora, in Slovenia, l’americana ha chiuso nettamente al comando la prima manche con il crono di 51″44, rifilando 1″47 a Frida Hansdotter, seconda in classifica dopo la prima run. Il dominio della statunitense continua a confermarsi tappa dopo tappa e la tendenza che si sta delineando ...

Slalom femminile Kranjska Gora/ Streaming video-diretta tv : si comincia (Coppa del Mondo sci donne) : Diretta Slalom femminile Kranjska Gora Streaming video e tv, orario e risultato live. Sarà un’altra vittoria della Shiffrin? (Coppa del Mondo di sci, 7 gennaio)(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 09:24:00 GMT)

Sci alpino - Slalom femminile Kranjska Gora 2018 : orario d’inizio e come vederlo in tv e Diretta Streaming. I pettorali di partenza : A Kranjska Gora, in Slovenia, oggi ci sarà una nuova prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: lo Slalom femminile. Mikaela Shiffrin, che ieri in gigante ha dimostrato di essere l’atleta più forte (e lo testimonia anche l’attuale classifica di Coppa, con il doppio dei punti di Viktoria Rebensburg, la sua prima inseguitrice). Frida Hansdotter, Petra Vlhova, Melanie Meillard e Wendy Holdener proveranno a impensierire ...

Slalom femminile di Kranjska Gora - prima manche LIVE! Lista di partenza e azzurre in gara : A partire dalle 9,30 di domani mattina seguite insieme a noi attraverso il live timing della FIS la prima manche del quinto Slalom femminile stagionale di Coppa del Mondo, quello di Maribor trasferito a Kranjska Gora, il settimo contando anche i paralleli di Courchevel e Oslo!

Sci alpino - Slalom femminile Kranjska Gora 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : In streaming sarà possibile seguire lo Slalom di Kranjska Gora su Rai Play, Sky Go ed Eurosport Player. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE dello Slalom femminile di Kranjska Gora. Il Programma ...

Sci alpino - Slalom femminile Kranjska Gora 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : La due giorni di Kranjska Gora della Coppa del Mondo femminile di sci alpino si chiude con lo Slalom. Altra occasione di vittoria per Mikaela Shiffrin, che in gigante ha manifestato una volta di più la sua superiorità. Sarà impresa dura batterla ma saranno in tante a provarci, da Frida Hansdotter a Petra Vlhova, passando per Melanie Meillard e Wendy Holdener. L’Italia si affiderà principalmente a Chiara Costazza, Irene Curtoni e Manuela ...

Sci alpino - Slalom femminile Zagabria 2018 – Le pagelle : Shiffrin Cannibale - Holdener e Hansdotter umane - male le azzurre : Oggi si è disputato lo Slalom femminile di Zagabria, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Dominio totale di Mikaela Shiffrin sul pendio croato, sul podio Holdener e Hansdotter. Italiane nelle retrovie. Di seguito le pagelle delle atlete che si sono messe maggiormente in vista e le azzurre. MIKAELA Shiffrin: 10. Davvero imbattibile, un’autentica Regina che domina da Cannibale e infligge distacchi abissali alle ...

Sci alpino - Slalom femminile Zagabria 2018 : Mikaela Shiffrin regina indiscussa! Altra vittoria per l’americana - Holdener e Hansdotter sul podio : Ancora lei, sempre lei. Mikaela Shiffrin ha trionfato nello Slalom di Zagabria, mettendo sempre di più il suo sigillo su questa Coppa del Mondo di sci alpino. Oramai non fa più notizia: è il successo numero 7 in stagione (su 13 gare disputate, con 10 podi), il quarto nelle ultime cinque gare, per un totale di 38 in Coppa del Mondo. Staccata Marlies Schild, nel mirino Anja Paerson; soprattutto, Shiffrin compirà 22 anni a marzo e potrebbe in ...

LIVE Sci alpino - Slalom femminile Zagabria 2018 in DIRETTA : Swenn-Larsson al comando! Cresce l’attesa per le big : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile di Zagabria, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi croate spazio a una classica davvero imperdibile, il pendio della capitale sarà sede di una grande sfida: tutte contro Mikaela Shiffrin che sta attraversando un momento magico e non vuole più fermarsi. Il fenomeno ha vinto il City Event di Oslo (prima gara del 2018) e si era imposta anche a Lienz e ...

Sci alpino - Slalom femminile Zagabria 2018 : Mikaela Shiffrin ipoteca la vittoria - prima manche stellare. Indietro Costazza e Curtoni : Mikaela Shiffrin regale nella prima manche dello Slalom speciale di Zagabria, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La campionessa americana, sulle nevi croate, ha chiuso con uno straordinario tempo di 52″99, costruito con una manche pressoché perfetta. Velocissima in avvio e impeccabile sul muro conclusivo, Shiffrin ha rifilato oltre 1″ a tutte le altre atlete, ipotecando di fatto la vittoria. Alle sue spalle, ...