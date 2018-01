Slalom Adelboden | Hirscher sempre davanti | Matt e Myhrer inseguono - Altri Sport

LIVE Sci alpino - Slalom Adelboden 2018 in DIRETTA : Hirscher sempre avanti - Matt cresce - Gross e Moelgg indietro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi svizzere, dopo l’entusiasmante gigante di ieri, ci sarà ancora grande spettacolo per tutti gli appassionati che seguiranno la gara nell’ultimo giorno delle festività natalizie. Il grande favorito sul pendio elvetico è naturalmente Marcel Hirscher che si è imposto in gigante e che vuole a tutti i costi ...

Slalom Speciale Adelboden/ Streaming video e diretta tv : male gli azzurri nella 1^manche (Coppa del Mondo sci) : diretta Slalom maschile Adelboden Streaming video e tv, orario e risultato live, i favoriti per questa nuova gara della Coppa del Mondo di sci (7 gennaio)(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 11:23:00 GMT)

Sci alpino - Slalom Adelboden 2018 : Marcel Hirscher al comando dopo la prima manche. Gross e Moelgg in top ten : Marcel Hirscher ha chiuso davanti a tutti la prima manche dello Slalom di Adelboden. L’austriaco prosegue il suo straordinario momento in questa Coppa del Mondo, volando tra i paletti stretti della pista Chuenisbärgli e candidandosi ad un’altra vittoria autorevole. Il cannibale ha fatto segnare il tempo di 55″78, domando alla perfezione le difficoltà del percorso, non solo tecniche, ma anche per un manto tutt’altro che ...

Slalom SPECIALE ADELBODEN/ Streaming video e diretta tv : Hirscher subito davanti (Coppa del Mondo sci) : diretta SLALOM maschile ADELBODEN Streaming video e tv, orario e risultato live, i favoriti per questa nuova gara della Coppa del Mondo di sci (7 gennaio)(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 10:47:00 GMT)

Slalom speciale Adelboden/ Streaming video e diretta tv : comincia la 1^ manche! (Coppa del Mondo sci) : diretta Slalom maschile Adelboden Streaming video e tv, orario e risultato live, i favoriti per questa nuova gara della Coppa del Mondo di sci (7 gennaio)(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 10:07:00 GMT)

Slalom SPECIALE ADELBODEN/ Streaming video e diretta tv : storia sulla Chuenisbargli (Coppa del Mondo sci) : diretta SLALOM maschile ADELBODEN Streaming video e tv, orario e risultato live, i favoriti per questa nuova gara della Coppa del Mondo di sci (7 gennaio)(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 09:27:00 GMT)

LIVE Sci alpino - Slalom Adelboden 2018 in DIRETTA : Manfred Moelgg e Stefano Gross - serve un guizzo contro Sua Maestà Hirscher! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dello Slalom di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per non ...

Sci alpino - Slalom Adelboden 2018 : orario d'inizio e come vederlo in tv e Diretta Streaming. I pettorali di partenza : Il favorito è sempre l'austriaco sette volte detentore della Coppa del Mondo generale, anche se per la legge dei grandi numeri Henrik Kristoffersen , se continua a fornire prestazioni di questo ...

LIVE Sci alpino - Slalom Adelboden 2018 in DIRETTA : Manfred Moelgg e Stefano Gross - serve un guizzo contro Sua Maestà Hirscher! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi svizzere, dopo l’entusiasmante gigante di ieri, ci sarà ancora grande spettacolo per tutti gli appassionati che seguiranno la gara nell’ultimo giorno delle festività natalizie. Il grande favorito sul pendio elvetico è naturalmente Marcel Hirscher che si è imposto in gigante e che vuole a tutti i costi ...

Sci alpino - Slalom Adelboden 2018 : orario d’inizio e come vederlo in tv e Diretta Streaming. I pettorali di partenza : Ad Adelboden va in scena il secondo appuntamento del weekend valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. La storica pista svizzera è stata ieri teatro del gigante vinto nuovamente da Marcel Hirscher, mentre oggi toccherà allo Slalom. Il favorito è sempre l’austriaco sette volte detentore della Coppa del Mondo generale, anche se per la legge dei grandi numeri Henrik Kristoffersen, se continua a fornire prestazioni di questo livello, non ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 7 gennaio : speed skating per le medaglie - staffette ambiziose nel biathlon. Attesa per lo Slalom di Adelboden : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (domenica 7 gennaio). Grande spettacolo tra neve e ghiaccio per questa ultima giornata di festività natalizie, autentica scorpacciata per tutti gli appassionati: un susseguirsi di eventi che ci terrà compagnia per tutta la giornata. Riflettori puntati sullo sci alpino con i due slalom: le donne saranno impegnate a Kranjska Gora, gli uomini andranno in scena ad Adelboden. ...

Slalom speciale Adelboden/ Streaming video e diretta tv - orario - risultato live (Coppa del Mondo sci) : diretta Slalom maschile Adelboden Streaming video e tv, orario e risultato live, i favoriti per questa nuova gara della Coppa del Mondo di sci (7 gennaio)(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 01:30:00 GMT)

Sci alpino - Slalom Adelboden 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : In streaming sarà possibile assistere allo Slalom di Adelboden su Rai Play, Sky Go ed Eurosport Player. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dello Slalom di Adelboden. Il Programma Domenica ...

Sci alpino - Slalom Adelboden 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Seconda gara del weekend di Adelboden, valido per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Sulla pista svizzera è in Programma lo Slalom. Marcel Hirscher proverà a rinfoltire il suo record di vittorie nel circuito iridato (51). Il lotto dei favoriti comprende anche Henrik Kristoffersen, che cercherà ancora una volta la tanto agognata prima vittoria stagionale. E ancora Michael Matt, Andre Myhrer, Mattias Hargin, Manuel Feller, Dave Ryding. ...