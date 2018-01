Sistema Superenalotto ridotto di 12N a G5 valido dal 08 01 2018

Sistema Superenalotto cruciverba 7×7 valido dal 04/01/2018 : Sistema Superenalotto cruciverba 7×7 di 49 numeri, sviluppato in 112 sestine, valido dall’estrazione di giovedì 4 Gennaio 2018, per i prossimi tre concorsi. Il Sistema Superenalotto cruciverba 7×7 proposto è sviluppato integralmente prende in considerazione le 7 righe , le 7 colonne più le due diagonali principali. Nel concorso Superenalotto numero 1 di martedì 02/01/2018 non stato centrato nessun premio […]

Sistema Superenalotto di 14N a G5 valido dal 02/01/2018 : Sistema Superenalotto ridotto/condizionato di 14 Numeri a Garanzia 5, sviluppato in 49 sestine, valido a partire dal 2 Gennaio 2018, per 3/4 colpi di gioco. Il Sistema Superenalotto ridotto/condizionato proposto, ha le seguenti caratteristiche, ridotto n-1 e le condizioni sono dettate dalla somma, numeri pari, consecutivi, simmetrie e paralleli, complessivamente sviluppa 49 colonne a fronte delle 3.003 colonne integrali. Nel […]

Sistema Superenalotto ridotto di 12N a G5 valido dal 30/12/2017 : Sistema Superenalotto ridotto di 12 numeri a garanzia del 5, sviluppato in 68 sestine, valido a partire dal 30 Dicembre 2017. Il Sistema Superenalotto ridotto proposto è stato elaborato con la seguente condizione, n-1, il Sistema sviluppa 68 sestine, nella versione integrale le combinazioni sarebbero state 924. Il nuovo jackpot per questo concorso è di 78.500.000,00 euro. Nel concorso Superenalotto […]

Sistema Superenalotto cruciverba 7×7 valido dal 28/12/2017 : Sistema Superenalotto cruciverba 7×7 di 49 numeri, sviluppato in 112 sestine, valido dall’estrazione di giovedì 28 Dicembre 2017, per i prossimi tre concorsi. Il Sistema Superenalotto cruciverba 7×7 proposto è sviluppato integralmente prende in considerazione le 7 righe , le 7 colonne più le due diagonali principali. Nel concorso Superenalotto numero 154 di sabato 23/12/2017 non stato centrato nessun premio […]

Sistema Superenalotto ridotto di 11N a G5 valido dal 23/12/2017 : Sistema Superenalotto ridotto di 11 numeri a garanzia del 5, sviluppato in 34 sestine, valido a partire dal 22 dicembre 2017. Il Sistema Superenalotto ridotto proposto è stato elaborato con la seguente condizione, n-1, il Sistema sviluppa 34 sestine, nella versione integrale le combinazioni sarebbero state 462. Il nuovo jackpot per questo concorso è di 75.800.000,00 euro. Nel concorso Superenalotto […]

Sistema Superenalotto cruciverba 7×7 valido dal 21/12/2017 : Sistema Superenalotto cruciverba 7×7 di 49 numeri, sviluppato in 112 sestine, valido dall’estrazione di giovedì 21 Dicembre 2017, per i prossimi tre concorsi. Il Sistema Superenalotto cruciverba 7×7 proposto è sviluppato integralmente prende in considerazione le 7 righe , le 7 colonne più le due diagonali principali. Nel concorso Superenalotto numero 151 di martedì 19/12/2017 non stato centrato nessun premio […]

Sistema Superenalotto di 13N a G5 valido dal 19/12/2017 : Sistema Superenalotto ridotto/condizionato di 13 Numeri a Garanzia 5, sviluppato in 28 sestine, valido a partire dal 19 Dicembre 2017, per 3/4 colpi di gioco. Il Sistema Superenalotto ridotto/condizionato proposto, ha le seguenti caratteristiche, ridotto n-1 e le condizioni sono dettate dalla somma, numeri pari, consecutivi, simmetrie e paralleli, complessivamente sviluppa 28 colonne a fronte delle 1.716 colonne integrali. Nel […]

Sistema Superenalotto di 12N a G5 valido dal 16/12/2017 : Sistema Superenalotto ridotto di 12 numeri a garanzia del 5, sviluppato in 68 sestine, valido a partire dal 9 dicembre 2017. Sistema Superenalotto ridotto elaborato con la seguente condizione, n-1, il Sistema sviluppa 68 sestine, nella versione integrale le combinazioni sarebbero state 924. GiGi Lotto propone anche un pronostico di due colonne più il superstar come previsione del Superenalotto, entrambe […]

Previsioni SuperEnalotto del 09/12/2017 - Sistema di 11N a G5 : Previsioni SuperEnalotto, sistema ridotto di 11 numeri a garanzia del 5, sviluppato in 34 sestine, valido per tre concorsi a partire dal 9 dicembre 2017. La Previsioni SuperEnalotto proposta è un sistema ridotto elaborato con la seguente condizione, n-1, il sistema sviluppa 34 sestine, nella versione integrale le combinazioni sarebbero state 462. GiGi Lotto propone anche una Previsione SuperEnalotto con un […]

Superenalotto Sistema Integrale di 9 numeri a garanzia del 6 : Matrice Superenalotto Sistema Integrale di 9 numeri a garanzia del 6, indovinando 6 numeri del pronostico Il Sistema Integrale è un tipo di Sistema con il quale puoi mettere in gioco più di 6 numeri su un unico pannello generando un numero maggiore di combinazioni ed incrementando le tue probabilità di vincita. Aumentando il totale dei numeri giocati sul pannello […]

Previsione Superenalotto del 05/12/2017 Sistema di 13N a G5 : Previsione Superenalotto sitema ridotto di 13 numeri in gioco a garanzia del 5, sviluppato in 26 sestine, valido dall’estrazione del 5 Settembre 2017. La Previsione Superenalotto proposta è un sistema ridotto a garzinzia del 5, per le prossime tre estrazione, è stato elaborato con la seguente condizione, pari 3, somma 225-353, consecutivi 0, Paralleli 0, Simmetrie 0, il sistema è […]

Previsioni SuperEnalotto del 02/12/2017 - Sistema di 13N a G5 : Previsioni SuperEnalotto, sistema ridotto di 13 numeri a garanzia del 5, sviluppato in 116 sestine, valido per tre concorsi a partire dal 2 dicembre 2017. Il Previsioni SuperEnalotto la prima proposta è un sistema ridotto elaborato con la seguente condizione, n-1, il sistema sviluppa 116 sestine, nella versione integrale le combinazioni sarebbero state 1716. GiGi Lotto propone anche una Previsione SuperEnalotto […]

SuperEnalotto Sistema Ortogonale di 9 numeri a garanzia del 5 : SuperEnalotto Sistema Ortogonale di 9 numeri a garanzia del cinque con 5 estratti fra i numeri pronosticati sviluppato in 30 Sestine. SuperEnalotto, il Ridotto è un Sistema che, diminuendo notevolmente le combinazioni (e quindi anche il costo) generate da un equivalente Sistema integrale, è studiato per mantenere comunque una garanzia di risultato accettabile. Una particolare tipologia di sistemi ridotti è […]