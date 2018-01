Siria | offensiva forze regime su Idlib | in fuga migliaia di civili

Siria : offensiva su Idlib - fuga civili : BEIRUT, 7 GEN - Le forze di Damasco e le milizie loro alleate hanno iniziato un' offensiva sulla zona di Idlib , nel nord-ovest, la più grande in Siria ancora in mano ai ribelli anti-regime, compresa al ...

Siria - offensiva anti-Isis a Raqqa : 11.25 Le forze Siriane a maggioranza curda sostenute da Usa e la Coalizione internazionale stanno conducendo la "battaglia finale" per liberare Raqqa dall'Isis. Raqqa è considerata la capitale del sedicente Stato islamico in Siria. Le notizie sono confuse e contraddittorie. Per la Coalizione aguida Usa, sarebbe stato riconquistato l'85% della città,mentre secondo l'Osservatorio Siriano per i diritti umani sarebbe stato raggiunto un accordo con ...