Sinistra | Grasso | M5s o Pd? Aperti a chi la pensa come noi

Assemblea Liberi e Uguali : “Sinistra per i molti e non per i pochi” - Grasso si ispira a Corbyn. La diretta : “Per i molti, non per i pochi“. In occasione dell’Assemblea nazionale – che si svolgerà oggi all’Hotel Ergife di Roma – Liberi e Uguali, la lista della sinistra guidata da Pietro Grasso, sceglie lo slogan del leader laburista Jeremy Corbyn. L’Assemblea discuterà ed approverà le linee programmatiche (emerse nel corso delle iniziative pubbliche svoltesi nel dicembre scorso in tutta Italia) e definirà i criteri e il ...

Sinistra - alta tensione sulle Regionali Grasso media. Sì solo a Zingaretti : La battaglia è andata avanti per giorni, tra la sede di Sinistra italiana in via Arenula e quella di Mdp in via Zanardelli. Finché ieri, al termine dell'ennesima riunione fiume con Pietro Grasso, dal ...

Regionali - alta tensione a Sinistra : Grasso media - sì all’accordo con Zingaretti - no a Gori : I rapporti con il Pd dividono Liberi e Uguali: verso il patto nel Lazio, ma la sinistra dice no al sostegno per Gori in Lombardia. Oggi l’assemblea della sinistra deciderà

La Boldrini getta la maschera "Torno a Sinistra con Grasso" : ... nei rari casi, come in una rilevazione dell'Istituto Piepoli di fine novembre ('Leader della politica alla prova del marketing elettorale'), alla domanda sulla soddisfazione del 'prodotto' Boldrini, ...

Pietro Grasso - come fa lo snob di Sinistra perché non lo invitano in tv : 'Mi sono candidato in Parlamento - non a X Factor' : La mia idea di politica non è la battaglia televisiva, ma presentare la soluzione dei problemi. Se è necessario parteciperò ai confronti, ma non amo gli scontri'. Certo però qualcuno dovrà dire a ...

La Sinistra di Grasso si ritrova a Genova : "Ecco i valori di Liberi e Uguali" : "Liberi e Uguali" è una forza politica che si schiera a sinistra e vuole realizzare una politica e una cultura che dia rappresentatività al mondo del lavoro. "Vogliamo combattere per la dignità del ...

Boschi - la Sinistra di Grasso tiene alta la polemica su Etruria in asse con il M5S : Grillini, leghista e sinistra radicale continuano a picchiare su Maria Elena Boschi e i suoi rapporti con Banca Etruria. Il tentativo in atto da parte del Pd di raffreddare il clima e condurre il ...

Bertinotti - Grasso non viene da Sinistra : (ANSA) - ROMA, 15 DIC - "Pietro Grasso e Leu? Se ci fosse una sinistra, forse si sceglierebbe come leader uno che proviene dalla sua storia". Lo dice Fausto Bertinotti oggi a "Un Giorno da Pecora" su ...

Movimenti a Sinistra : pronta la lista ulivista che sosterrà il Pd ma i pisapiani si smarcano. E Grasso vede Di Pietro : La lista a sinistra del Partito Democratico è stata ultimata. E, dopo il via libera della Direzione dei socialisti, è finalmente pronta per essere lanciata. Domani a Montecitorio verrà presentato il simbolo del soggetto "ulivista" che correrà in coalizione con i democratici. Ci sono i socialisti di Riccardo Nencini, i Verdi di Angelo Bonelli e i "prodiani" guidati da Giulio Santagata. Non ci sono, e questa è la ...

CAOS A Sinistra/ Prima Renzi - ora Grasso : ecco la nuova sfida di D'Alema : A dieci giorni dalla discesa in campo di Grasso, Liberi e Uguali non sfonda e nei sondaggi, con appena il 5,2 per cento. E si palesano i primi problemi. E un rischio. DANIELE MARCHETTI(Pubblicato il Wed, 13 Dec 2017 06:01:00 GMT)SCENARIO/ La rivoluzione di velluto e i silenzi di Mattarella preparano il Governo del Presidente, di G. Da RoldSCENARIO/ Così Repubblica e Corriere abbandonano Renzi per M5s, di U. Finetti

MOMENTO ZEN A Sinistra - Renzi schiva le domande su con Grasso perché 'non paga elettoralmente - Sicilia docet'. E anche in Liberi e Uguali... : Non lo riguarda: i suoi fanno notare che non vuole nemmeno più scendere sul piano degli attacchi a Grasso perché da presidente del Senato si è messo a fare il capo di una forza politica, 'Liberi e ...

Per Grasso (e Fazio) : le donne sono foglioline - ecco l'inconsapevole sessismo di Sinistra : Da cosa mutua, Grasso, questo paradigma? Dal patriarcato? Da una cultura politica che alla richiesta di una parità nella differenza, inoltrata dalle femministe degli anni Settanta, ha risposto con l'...

Pietro Grasso - bomber della Sinistra? Semmai assomiglia a Rutelli : Come nei gialli di serie B, in cui l’assassino ritorna ancora una volta sul luogo del delitto. Clinicamente dicesi “coazione a ripetere”. Ossia il crimine politico ricorrente di mettere alla testa della propria coalizione un personaggio-civetta, scelto prevalentemente per ragioni di marketing (tipo aspetto, visibilità, telegenicità) ma anche (soprattutto?) per tacita sottomissione caratteriale alla guida effettiva dei manovratori nell’ombra. Già ...

Grasso presenta il simbolo : 'Siamo aperti e inclusivi ben oltre la Sinistra' Video : Il Presidente del Senato Pietro Grasso, che si prepara a guidare il movimento Liberi e uguali [Video] in vista delle prossime #Elezioni politiche che si svolgeranno in primavera, è stato ospite questa domenica 10 dicembre della trasmissione Che tempo che fa su Raiuno. Vediamo che cosa ha detto la seconda carica dello Stato nel programma di Fabio Fazio. Grasso: 'Ecco perché mi sono candidato' Sul perché ha scelto di candidarsi come leader di una ...