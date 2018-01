Siamo il Paese dei musei d' oro ma non facciamoci abbagliare

Il ritorno dei Savoia/ Siamo un Paese che deve riconciliarsi con la sua storia : C'è chi teme che il rientro in Italia delle salme reali di Elena di Montenegro e Vittorio Emanuele III possa aprire la strada, in nome del famigerato revisionismo storico, ad una riabilitazione di ...

Di Maio "vola" nel suo video : "Mentre loro si scannano - noi penSiamo al Paese" : Di Maio in versione 'supereroe' per qualche minuto: il candidato premier M5S, ha pubblicato su Facebook un video in cui 'vola' in una struttura che crea artificialmente l'assenza di gravità. 'Questi ...

Como - in piazza contro fascismo e intolleranza. Martina : 'Siamo diecimila. Salvini al governo un rischio per il Paese' : Manifestazione antifascista a Como. Il raduno è organizzato dal Pd dopo l'irruzione di un gruppo di skinheads in una riunione dell'associazione 'Como senza frontiere', a favore dell'accoglienza dei ...

Grasso : "PosSiamo cambiare questo Paese con umiltà e serietà" : "Fare politica è un onore - ha spiegato -, non una vergogna. C'è in gioco il futuro dell'Italia e questa è la sfida: battersi perché tutti, nessuno escluso, siano liberi e uguali".

Siamo il Paese del rancore e della politica a caccia di like. Lo dice il Censis : L'Italia è uscita dal tunnel della crisi, l'economia sorride trainata dal manifatturiero, ma un fantasma si aggira tra noi: è il rancore. La fotografia del 51esimo rapporto sulla situazione sociale del Paese targato Censis è un piatto agrodolce. E la politica, secondo il Censis, è "in debito d'ossigeno" e "attenta ai like".In primis l'industria, da considerarsi uno dei baricentri della ripresa. L'incremento del 2,3% ...

"Fake news? Mai beccato un soldo - Siamo lo specchio di un Paese arrabbiato" : È lui l'uomo al centro della polemica sulle fake news. Marco Mignogna, il web designer quarantaduenne di Afragola che ha creato una rete di siti e pagine Facebook a sostegno della Lega e del Movimento Cinque Stelle accusati dal Pd di fare disinformazione a suo danno. Il Carroccio replica di aver ricorso a lui solo per la creazione della pagina del movimento Noi Con Salvini, mentre i pentastellati negano di ...

Confapi : 'Siamo l'ossatura del Paese - ascoltateci' : 'Non vogliamo fare gli eroi a tutti i costi ma non trovo nessuno di noi negli elenchi annuali dei Cavalieri del Lavoro. Me ne rammarico perché, senza volerlo, noi siamo comunque i veri eroi del ...

Mafia : la nuova Corleone si ribella - 'non Siamo più il paese di Riina'/Adnkronos (3) : (Palermo) - Per Corleone oggi è un giorno come un altro. O quasi. Pioviggina a lungo e dopo l'una i negozi chiudono per la pausa pranzo. Il paese diventa spettrale. Fuori si vedono solo gli studenti, qualche persona che va a fare la spesa. "Mentre il giorno del suo arresto abbiamo esultato tutti - s

Mafia : la nuova Corleone si ribella 'Non Siamo più il paese di Riina' : Corleone (Palermo), (AdnKronos) - "Non limitatevi a intervistare sempre i soliti dieci anziani seduti sulle panchine di piazza Falcone e Borsellino, che ci fanno fare un balzo indietro di venti o trenta anni. Oggi Corleone è diversa. Non siamo più la città dei Riina, dei Provenzano. Oggi siamo la ci