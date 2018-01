Si ricomincia con Vastese-San Marino | all' Aragona la prima partita del 2018

Papa Francesco : "Dobbiamo ricominciare da ciò che conta - la pace" : Nel primo Angelus del 2018, nuovo appello a favore dei migranti: "Non spegnere la speranza nel loro cuore"

Il Papa : "ricominciamo da ciò che conta - la pace" : ... la pace ' e affida il 2018 alla Madonna: 'La Madre, firma d'autore di Dio sull'umanità, custodisca quest'anno e porti la pace di suo Figlio nei cuori e nel mondo. La devozione a Maria è esigenza ...

Da fine marzo ricomincia la stagione delle crociere con la Msc Musica : BRINDISI - Msc, la principale compagnia da crociera che scala Brindisi, conferma il suo programma per il 2018 (ma ancora non ci sono conferme per il 2019), e dal 26 marzo all'8 ottobre prossimi la Msc ...

Sci alpino - si ricomincia dopo Natale con Bormio e Lienz. Tutte le date : programma - orari e tv : Tutte le prove saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, in diretta streaming sul sito della Rai e su Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. GIOVEDI' 28 DICEMBRE: 10.

Sci alpino - si ricomincia dopo Natale con Bormio e Lienz. Tutte le date : programma - orari e tv : La Coppa del Mondo 2018 di sci alpino si prende una piccola pausa per il Natale ma subito dopo le scorpacciate e le abbuffate del 25 dicembre si tornerà immediatamente sulla nevi. L’anno, infatti, si chiuderà in bellezza tra Bormio e Lienz: in Valtellina torna finalmente la discesa maschile prevista per il 28 dicembre accompagnata il giorno successivo da una combinata mentre le donne gareggeranno in Austria con gigante e slalom. Di seguito ...

Boldi : "Rimasi vedovo e ricominciai la vita da capo. Un film con De Sica? Volentieri. Lo vuole il pubblico" : Una reunion al momento solo virtuale, in attesa di una riconciliazione vera e propria che milioni di italiani si augurano. Massimo Boldi e Christian De Sica appariranno di nuovo assieme al cinema in Super Vacanze di Natale, un collage del meglio di vent’anni di cinepanettoni curato da Paolo Ruffini.Tutto questo mentre il Boldi e il De Sica del 2017 saranno impegnati rispettivamente in Natale da Chef e Poveri ma ricchissimi. Ancora uno ...

L’economia russa ha ricominciato a crescere : Per la prima volta dopo la recessione del 2014: è una buona notizia per il presidente Vladimir Putin, che punta – indovinate – a vincere di nuovo le elezioni The post L’economia russa ha ricominciato a crescere appeared first on Il Post.

Calendario F1 2018 : quando si ricomincia? Tutte le date - il programma e gli orari. Un inverno con i Test… : Si è conclusa la stagione della Formula Uno ma il mirino è già puntato sui Mondiali 2018 di Formula Uno. Il Calendario è davvero ricchissimo e prevede ben 21 Gran Premi e tantissime novità rispetto agli ultimi anni: il programma sarà davvero fittissimo. Si incomincia il 25 marzo con il GP d’Australia a Melbourne e si terminerà esattamente otto mesi dopo, il 25 novembre, ad Abu Dhabi. Il Calendario del Mondiale F1 2018 prevede i grandi ...

Libano - Hariri ricomincia da tre : le condizioni per ritirare le dimissioni per il momento solo 'congelate' : "Discussioni attorno all'applicazione dell'accordo di Taëf et sulla politica di neutralità sono in corso", conferma una fonte vicina a "Futuro" citata dalla tv locale LBCI, aggiungendo che su ...

'Mamma - cambia canale! ricominciano accoltellamenti e soffocamenti'. Fiorello twitta contro 'La vita in diretta' : Il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini, infatti, accosta notizie più leggere alla disamina dei grandi casi di cronaca nera del nostro paese, esattamente come fa il concorrente "...

