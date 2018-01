Serie A2 femminile | Il Club Italia CRAI si impone in rimonta su Perugia

Volley femminile - Serie A1 2018 – Conegliano allunga in vetta! Novara si salva con Pesaro - scivolone Busto Arsizio - Monza vola : Conegliano continua il proprio assolo in testa alla classifica della Serie A1 2018 di Volley femminile e aumenta il proprio vantaggio sulla più immediata inseguitrice: questa è la notizia principale al termine della 13^ giornata, la seconda del girone di ritorno. Le Pantere non tentennano contro Firenze e si impongono in trasferta per 3-1 dopo aver perso il primo set. A fare la differenza sono state l’opposta Samanta Fabris (19 punti), i ...

Risultati volley femminile/ Classifica aggiornata e diretta live score. In campo - si gioca! (Serie A1) : Risultati volley femminiile: Classifica della serie A1 e diretta live score delle partite previste oggi 7 gennaio 2018 per la 13^ giornata, la seconda del girone di ritorno. (Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 16:40:00 GMT)

Volley femminile - Serie A1 2018 – Casalmaggiore risorge : sconfitta Scandicci! Lo Bianco e compagne in risalita : Casalmaggiore si rialza nel momento più difficile della sua storia e sconfigge Scandicci per 3-1 (25-19; 15-25; 25-21; 25-18) nell’anticipo della 13^ giornata della Serie A1 di Volley femminile: le ragazze in rosa, decime in classifica, riescono a sconfiggere la terza della classe che invece non si riprende dallo smacco subito in Coppa Italia. Una prova di carattere da parte delle lombarde che provano a uscire dalla zona retrocessione e ...

Basket femminile - Serie A1 : incontri agevoli per le big nella 13esima giornata : nella giornata di domenica si disputeranno le partite valide per il 13esimo turno del campionato di Serie A1 di Basket femminile. Una giornata che non dovrebbe creare grosse insidie alle prime della classe, mentre le squadre che già occupano il fondo della classifica potrebbero staccarsi ulteriormente dal gruppo che le precede. Il Famila Wuber Schio ha già 4 punti di vantaggio sulle più immediate inseguitrici e può quantomeno mantenere: ...

Volley femminile - Serie A1 2018 – Si torna in campo! 13^ giornata : Conegliano - Novara e Scandicci lottano a distanza : torna in campo la Serie A1 di Volley femminile che è ferma da Santo Stefano. Il massimo campionato italiano si era preso una pausa per la Coppa Italia e per il Capodanno, si gioca nel weekend dell’Epifania. Spazio alla 13^ giornata (la seconda del girone di ritorno) con le big che si sfideranno a distanza. La capolista Conegliano vola a Firenze. Le Pantere non dovrebbero avere particolari problemi contro le toscane che inseguono punti ...

Basket femminile - Calendario 2018 : tutte le date e gli eventi della stagione. Tra Eurolega - Serie A1 e Qualificazioni agli Europei 2019… : Il 2018 sarà un anno chiave per il Basket femminile, tra impegni dei club e Nazionale. La Serie A1 vivrà l’ultima fase della regular season tra gennaio e febbraio. L’ultima giornata è in programma il 18 febbraio, mentre sono ancora da stabilire le date delle fasi successive, ovvero il Round of Challenges, playoff e playout. L’unica certezza è che la Final Four di Coppa Italia si giocherà nel weekend di 24 e 25 febbraio. Gennaio ...

Serie A2 Femminile : Il Club Italia CRAI chiude l'anno con una vittoria : La cronaca: Bella cornice di pubblico al Centro Pavesi, con quasi 300 spettatori in tribuna. Novità in entrambi i sestetti iniziali: il Club Italia schiera Mangani in posto 4 in diagonale con ...

Serie A2 Femminile : Ultima di andata per il Club Italia CRAI contro Montecchio : MEDIA " La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Federazione Italiana Pallavolo . Club Italia CRAI-Sorelle Ramonda Ipag Montecchio Club Italia CRAI: 2 Fucka, 3 ...

Calcio femminile : la Juventus chiude il 2017 dominando la scena in Serie A. Un progetto già vincente? : Il 2017 sta per chiudere i battenti ed il campionato di Calcio femminile di Serie A 2017-2018 ha già dato appuntamento a tutti al 13 gennaio quando le ragazze del torneo nostrano torneranno ad esibirsi per la decima giornata. Dopo nove turni un dato sembra abbastanza chiaro: la forza della Juventus. La Vecchia Signora, entrata nella massima Serie grazie all’acquisizione del titolo sportivo del Cuneo Calcio femminile (acquisizione ...

Volley femminile - Serie A1 2017-2018 – 12^ giornata - le migliori italiane : Egonu batte Diouf - Malinov e Sylla bentornate : Nel weekend si è disputata la dodicesima giornata della Serie A1 2017-2018 di Volley femminile. Vediamo nel dettaglio quali sono state le migliori italiane del primo turno del girone di ritorno ANNA NICOLETTI. Samanta Fabris ha totalmente recuperato ed è stata titolare nelle ultime settimane ma il giovane opposto italiano riesce a ritagliarsi i suoi spazi, parte dal primo minuto contro Casalmaggiore e mette a segno 10 punti con il 53% in ...

