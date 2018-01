Serie A | Napoli-Juve | è sempre un testa a testa

Calcio a 5 - 16^ giornata Serie A 2017-2018 : Acqua&Sapone - Came Dosson e Luparense volano via! Kaos sorpassa Napoli : Nessuna sorpresa in testa alla classifica nella 16^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018, la prima del nuovo anno. L’Acqua&Sapone Unigross supera agevolmente il Block Stem Cisternino, prevalendo 6-2 grazie alla doppietta di uno scatenato Calderolli, e si conferma al comando della graduatoria con 36 punti, uno in più rispetto alla Came Dosson, capace di piazzare il colpaccio della giornata battendo 7-4 il Pescara con due gol a ...