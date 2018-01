Sergio Pirozzi a Viterbo | ' Corro per vincere | anche da solo e sempre con il sorriso'

"Da sempre un cane sciolto I politici vogliono solo i privilegi" Lazio - Sergio Pirozzi ad Affari : Una diplomazia che non ti aspetti da un uomo che non ha certo studiato le buone maniere dalla compianta Donna Letizia, ma che è sempre stato sul territorio, come dice lui, il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi . Equilibrato nella scelta Segui su Affari taliani.it

Regione Lazio - Sergio Pirozzi sfida il centrodestra e si candida ufficialmente : “Le primarie? Potevano farle prima” : Il mister va avanti per conto suo, ma la squadra è già decisa a non seguirlo più. Non è la cronaca della sciagurata eliminazione della Nazionale italiana di calcio dai mondiali del 2018, ma quella della polveriera in cui è finito il centrodestra nel Lazio. Una situazione esplosiva che ora rischia di minare anche gli equilibri a livello nazionale. Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice, si è ufficialmente candidato alla presidenza della Regione ...