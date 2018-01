: RT @beauvtyispain: Noi ridiamo e scherziamo ma domani inizia la scuola - staysassyy_ : RT @beauvtyispain: Noi ridiamo e scherziamo ma domani inizia la scuola - cvtieclifford_ : non sono pronta. domani inizia la scuola. NON HO FATTO UN CAZZO IN TUTTE LE VACANZE. aspetto con ansia le vacanze di Pasqua - sorridimihobi : RT @francyneko: Domani inizia la scuola e io sono qui a leggere le teorie su Outcast ?? #BTSoutcastD4 - MontagnaShaony : RT @ZanzaniSofia: Che figata tornare a scuola domani e vedere tutte quelle facce di merda - trxcymartel : L’angoscia che mi sale quando vedo i messaggi del gruppo di classe e ricordo che domani si torna a scuola -

Un inizionon facile per gli insegnanti di scuole elementari e'infanzia. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha stabilito che il diploma magistrale non abilita ad accedere all'insegnamento, molti di loro rischiano di essere licenziati o eliminati dalla graduatoria ad esaurimento (Gae) e spostati in seconda o terza fascia per l'accesso al ruolo. Si manifesteràmattina davanti al ministero'Istruzione a Roma.(Di domenica 7 gennaio 2018)