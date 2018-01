Sci - Shiffrin in testa slalom Kranjska : (ANSA) - Kranjska gora (Slovenia), 7 gen - La statunitense Mikaela Shiffrin in 51.44 e' nettamente al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di cdm di Kranjska Gora. Seguono la svedese ...

Sci alpino - Slalom femminile Kranjska Gora 2018 : Mikaela Shiffrin fa un altro mestiere. Distacchi abissali alle inseguitrici : Non ci sono più aggettivi per descrivere Mikaela Shiffrin e il suo incontrastato dominio nello Slalom femminile. Fra i pali stretti di Kranjska Gora, in Slovenia, l’americana ha chiuso nettamente al comando la prima manche con il crono di 51″44, rifilando 1″47 a Frida Hansdotter, seconda in classifica dopo la prima run. Il dominio della statunitense continua a confermarsi tappa dopo tappa e la tendenza che si sta delineando ...

Sci alpino - SOFIA GOGGIA TORNA GRANDE anche in gigante! E’ terza a Kranjska Gora dietro Shiffrin e Worley! : Vince sempre Mikaela Shiffrin. Trentanovesimo successo in carriera per la campionessa americana, che trionfa nel gigante di Kranjska Gora. Una vittoria ipotecata dopo una prima manche strabiliante, visto che nella seconda Shiffrin ha gestito il vantaggio accumulato. Alle sue spalle si classifica la francese Tessa Worley, che ha recuperato cinque decimi alla statunitense, ma alla fine ha chiuso a 31 centesimi dalla vetta. Italia sempre sul podio ...

Sci alpino - Lindsey Vonn : “Alle Olimpiadi dimostrerò chi sono. Battere Stenmark un sogno”. Su Shiffrin - Goggia - Trump e i figli… : Lindsey Vonn si sta allenando in Italia ed è pronto per tornare in gara dopo un periodo di assenza. A un mese dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, dove punterà a vincere almeno un oro tra discesa libera e SuperG, la fuoriclasse statunitense ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. E parte proprio dalla rassegna a cinque cerchi: “Quattro anni fa ero infortunata: PyeongChang sarà un rientro atteso. Ho lavorato ...

