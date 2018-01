Sci alpino | Slalom femminile Kranjska Gora 2018 | Mikaela Shiffrin fa un altro mestiere

LIVE Sci alpino - Slalom Kranjska Gora 2018 in DIRETTA : Mikaela Shiffrin micidiale : lontanissime le altre. Azzurre comprimarie : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi slovene andrà in scena l’ennesima prova tecnica di questo avvio di anno solare dopo le gare di Oslo e Zagabria che hanno preceduto il gigante di ieri. E ancora una volta la grande favorita della vigilia è Mikaela Shiffrin, autentica dominatrice della stagione che vuole proseguire la propria striscia di ...

Sci alpino - Slalom femminile Kranjska Gora 2018 : orario d’inizio e come vederlo in tv e Diretta Streaming. I pettorali di partenza : A Kranjska Gora, in Slovenia, oggi ci sarà una nuova prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: lo Slalom femminile. Mikaela Shiffrin, che ieri in gigante ha dimostrato di essere l’atleta più forte (e lo testimonia anche l’attuale classifica di Coppa, con il doppio dei punti di Viktoria Rebensburg, la sua prima inseguitrice). Frida Hansdotter, Petra Vlhova, Melanie Meillard e Wendy Holdener proveranno a impensierire ...

Sci alpino - Slalom Adelboden 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Seconda gara del weekend di Adelboden, valido per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Sulla pista svizzera è in Programma lo Slalom. Marcel Hirscher proverà a rinfoltire il suo record di vittorie nel circuito iridato (51). Il lotto dei favoriti comprende anche Henrik Kristoffersen, che cercherà ancora una volta la tanto agognata prima vittoria stagionale. E ancora Michael Matt, Andre Myhrer, Mattias Hargin, Manuel Feller, Dave Ryding. ...

Sci alpino - Slalom femminile Kranjska Gora 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : La due giorni di Kranjska Gora della Coppa del Mondo femminile di sci alpino si chiude con lo Slalom. Altra occasione di vittoria per Mikaela Shiffrin, che in gigante ha manifestato una volta di più la sua superiorità. Sarà impresa dura batterla ma saranno in tante a provarci, da Frida Hansdotter a Petra Vlhova, passando per Melanie Meillard e Wendy Holdener. L’Italia si affiderà principalmente a Chiara Costazza, Irene Curtoni e Manuela ...

Sci alpino - Coppa Europa 2018 : Emanuele Buzzi trionfa nel super G di Wengen! Quarto Mattia Casse : È una grande giornata per lo sci alpino italiano. Dopo il podio di Sofia Goggia e la buona prova dei gigantisti nel circuito mondiale, la squadra azzurra brilla anche in Coppa Europa, dove Emanuele Buzzi ha vinto il super G disputato oggi a Wengen, in Svizzera. Per il 23enne di Sappada si tratta del terzo successo della carriera nel circuito continentale, arrivato al termine di una gara senza storia, con l’azzurro che ha vinto con il tempo ...