Sassuolo | Carnevali | ' Abbiamo bisogno di un centrale difensivo'

Sassuolo - Carnevali : 'Iachini porta esperienza. Berardi? Vogliamo una reazione da tutti' non solo da lui' : Giovanni Carnevali , ad del Sassuolo , parla a Premium Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio della partita con la Fiorentina: 'Iachini è una scelta diversa ma ora è necessaria una figura di esperienza come la sua, che possa darci quanto è mancato ...

Serie A Sassuolo - Carnevali su Berardi : "Resta e ci dà garanzie" : Sassuolo - 'Per chiudere un'operazione dobbiamo essere in tre. C'erano squadre che lo cercavano ma abbiamo preferito trattenerlo per continuare in questo progetto e il giocatore aveva la volontà di ...