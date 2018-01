Sanremo 2018 Anticipazioni | domani la conferenza stampa | Pierfrancesco Favino e Luca

ULTIMO/ Parteciperà a Sanremo 2018 : "Nella musica ti puoi mettere a nudo - come con un amico" (Domenica In) : ULTIMO Parteciperà a Domenica In, dove racconterà tutte le sue esperienze e il suo amore per la musica. Per lui intanto ci sono buone notizie: sarà a Sanremo 2018.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 08:22:00 GMT)

Sanremo 2018/ Musicista malato di Sla : “Baglioni invitami - voglio suonare all'Ariston” : Sanremo 2018, Musicista malatodi Sla: “voglio suonare all'Ariston il mio inno alla vita”. Le ultime notizie sul Festival: dall'appello del dj alle richieste di prenotazione degli abbonamenti(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 12:20:00 GMT)

Sanremo 2018 : Claudio Baglioni - Michelle Hunziker - Pierfrancesco Favino conduttori! : La kermesse canora più famosa d’Italia, il Festival Di Sanremo sta scaldando i motori per la nuova edizione 2018. Scopriamo i Vip che formeranno la giuria televisiva, i cantanti e le nuove proposte! A poco più di un mese dal via del Festival di Sanremo 2018, in diretta su Rai1 dal 6 al 10 febbraio, manca ancora l’ufficialità sui nomi dei conduttori della kermesse musicale e televisiva più importante in Italia. Stando alle voci in ...

Sanremo 2018 - più mille euro per vedere il Festival : Il conto alla rovescia è iniziato. Ormai manca solo poco più di un mese al fischio d'inizio della 68esima edizione del Festival della canzone italiana. Sanremo 2018 è ormai alle porte. Inizierà la ...

Claudio Baglioni - 2018 da incorniciare : Sanremo - il tour e un nuovo album : Claudio Baglioni, 2018 da incorniciare: Sanremo, il tour e un nuovo album. Claudio Baglioni, 2018 Sanremo e un album. Lo ha annunciato sui social lo stesso cantautore, in un lungo post in cui ricorda ...

Sanremo 2018/ Chi vincerà? I bookmakers puntano sul duo Ermal Meta-Fabrizio Moro - seguito da Mario Biondi : Sanremo 2018, sessantottesima edizione della rassegna canora: le quote dei bookmakers, favorito il duo Ermal Meta-Fabrizio Moro, Mario Biondi outsider(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 05:05:00 GMT)

Sanremo 2018/ Iniziato il toto-ospiti : da Laura Pausini a Ligabue - le prime indiscrezioni : SANREMO 2018, premio speciale per Milva? L'appello di Cristiano Malgioglio. Dall'8 gennaio la vendita dei biglietti: come acquistarli. Le ultime notizie e gli aggiornamenti(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 21:33:00 GMT)

Milva premiata a Sanremo 2018? Cristiano Malgioglio lancia l’idea - lei non potrà essere al Festival : Milva al Festival di Sanremo 2018? E’ il desiderio di Cristiano Malgioglio, la cantante lo chiama commossa ma non potrà essere al teatro Ariston. Oggi la sua pagina Facebook è il suo unico modo per comunicare con il mondo e raccontare la sua malattia. Cristiano Malgioglio lancia l’idea di premiare Milva al Festival di Sanremo 2018 Un […] L'articolo Milva premiata a Sanremo 2018? Cristiano Malgioglio lancia l’idea, lei non ...

Il toto-nomi degli ospiti di Sanremo 2018 - da Laura Pausini a Ligabue e J-Ax e Fedez : chi salirà sul palco dell’Ariston? : Manca sempre meno all'inizio della kermesse canora per eccellenza, e sul web impazza già un toto-nomi sui primi ospiti di Sanremo 2018. I super ospiti della 68° edizione del Festival di Sanremo prenderanno parte alla manifestazione musicale dal 6 all'11 febbraio prossimi, al Teatro Ariston di Sanremo. Il nome più vociferato è quello di Laura Pausini, dopo l'indiscrezione di Chi, che potrebbe essere confermato nei prossimi giorni. La cantante ...

Sanremo 2018 : date - cantanti - canzoni - ospiti e tutto quello che c'è da sapere : Cresce l'attesa per la 68esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo gli ultimi tre anni firmati magistralmente da Carlo Conti, che ha inanellato un successo dopo l'altro, la Rai ha deciso di affidare a

Sanremo 2018/ Premio speciale per Milva? L'appello di Malgioglio a Baglioni e alla Rai : Sanremo 2018, Premio speciale per Milva? L'appello di Cristiano Malgioglio. Dall'8 gennaio la vendita dei biglietti: come acquistarli. Le ultime notizie e gli aggiornamenti(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 12:42:00 GMT)

Beppe Vessicchio sarà a Sanremo 2018 : “Dirigerò Mario Biondi - Elio e le Storie Tese e una Nuova Proposta” : Giuseppe Vessicchio (a tutti noto con il diminutivo di Peppe o Beppe) ci sarà al Festival di Sanremo? E’ il tormentone di ogni anno e per il 2018 c’è una risposta definitiva. Beppe Vessicchio sarà al Festival di Sanremo 2018 “Beppe Vessicchio non parteciperà a Sanremo 2018 e sarà assente dalla kermesse canora per il […] L'articolo Beppe Vessicchio sarà a Sanremo 2018: “Dirigerò Mario Biondi, Elio e le Storie Tese e ...

Amadeus : dopo il Capodanno - c'è chi lo vorrebbe a Sanremo 2018 Video : #Amadeus, uno dei conduttori più amati della televisione italiana, ed attualmente alla guida del programma Soliti Ignoti - Il Ritorno ha letteralmente fatto il botto [Video] con l'ultima edizione de L'anno che verra' su Rai 1. Il programma, il cui intento è quello di accompagnare gli spettatori verso l'inizio del nuovo anno, è stato to in questa quindicesima edizione svoltasi a Maratea la terza condotta da Amadeus da più di 5 milioni di ...