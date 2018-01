Samsung Galaxy S6 Come cambiare numero delle icone sulla Home

Samsung Galaxy Note 10 : un concept ci mostra come potrebbe essere : Stando a Benjamin Geskin, il Samsung Galaxy Note 10 dovrebbe essere lanciato nel 2020 (e non il prossimo anno) e vantare un design futuristico L'articolo Samsung Galaxy Note 10: un concept ci mostra come potrebbe essere è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 - rivelati dettagli sulle cornici / Data uscita - prezzo - scheda tecnica e rumors : Il nuovo Samsung Galaxy S9 foto pantareinews.com Samsung Galaxy S9, rivelati dettagli sulle cornici / Data uscita, prezzo, scheda tecnica e rumors É sempre più vicina l'uscita dei Samsung Galaxy S9 e ...

Samsung Galaxy S9+ - possibili memorie fino a 512 GB. E il supporto alle microSD? : Tra gli smartphone più attesi del nuovo anno rientrano di diritto i prossimi top di gamma Samsung Galaxy S9 ed S9+. Oggi il tema sono le memorie

Samsung Galaxy S8 - Android Oreo porterà il supporto Dolby Atmos Support : Non è da escludere comunque che Samsung riservi lo stesso trattamento anche agli smartphone lanciati nel resto del mondo con chip Exynos 8895.

Due apprezzabilissime novità per Samsung Galaxy S8 e S7 in arrivo con aggiornamento Oreo : Manca davvero poco al rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo per modelli come il Samsung Galaxy S8 ed il Galaxy S7, con il top di gamma 2017 ovviamente in prima fila stando a quanto vi abbiamo riportato nella giornata di ieri. In attesa di notizie ufficiali in grado di chiarirci le idee in termini di tempistiche, in queste ore possiamo concentrarci su alcune novità che siamo destinati a toccare con mano attraverso i due ...

Samsung Galaxy Note 8 : arriva Android Oreo : Il programma per i tester beta per Android Oreo è stato chiuso su Samsung Galaxy S8. La casa coreana, però, ha iniziato il roll-out della versione ufficiale dell'8.0 su Galaxy Note 8. Samsung però, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali a riguardo. Su Reddit, alcuni utenti hanno spiegato di aver ricevuto l'aggiornamento all'ultima versione di Android proprio sul phablet Note 8. In allegato ai post, hanno pubblicato anche degli screenshot e ...

Dal Samsung Galaxy S8 in poi una pericolosa vulnerabilità con questo produttore : Allarme da non sottovalutare quello che ha preso piede in queste ore, nello scorcio iniziale del 2018, in riferimento al Samsung Galaxy S8 e a tutti i più recenti smartphone concepiti dal colosso coreano. Stando ad alcune segnalazioni giunte dal web, infatti, sembrerebbe essere in circolazione una vulnerabilità non di poco conto con questi device, in riferimento al pubblico che è solito navigare in Rete con il browser speciale concepito da ...

Samsung Galaxy S9 tanto diverso da S8? Prima foto comparativa display e pannello frontale : Il Samsung Galaxy S9 quanto sarà diverso dal suo predecessore Galaxy S8? Nel design sappiamo già che vecchia e nuova ammiraglia dovrebbero in sostanza combaciare nell'aspeetto ma ciò non toglie che si sia ancora lavorato ad una progettazione degli spazi e delle componenti più funzionale, magari garantendo così un look più innovativo al nuovo top di gamma. Proprio questo si evince direttamente dal tweet del famoso leaker @OnLeaks che ci ha ...

Samsung Galaxy S8 cancellare registro telefonate : cancellare registro telefonate Samsung Galaxy S8 come eliminare le tracce delle telefonate fatte e ricevute su Galaxy S8 la guida con le istruzioni.

Samsung Galaxy S9 vs Galaxy S8 - (presunte) cornici a confronto : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus sembrano avere cornici inferiori leggermente più ridotte rispetto agli attuali Galaxy S8, almeno a giudicare da questa nuova immagine.

Nuovamente beccato il Samsung Galaxy Note 8 con Oreo - a che punto è l’aggiornamento? : 'Venne il giorno in cui il Samsung Galaxy Note 8 ricevette l'aggiornamento ad Android Oreo'. Credete sia uno scherzo? Ci spiace deludervi, è tutto vero, anche se bisogna fare delle precisazioni opportune. Partiamo dal presupposto che non si sta certamente parlando di un firmware beta, ma di una versione test scaricato su un qualche esemplare riservato alla prova dei passanti (Noterete dalle foto in basso, difatti, il codice IMEI in bella ...

Samsung Galaxy S8 collegare 2 diffusori audio bluetooth : Samsung S8 connettere 2 sound speaker bluetooth e ascoltare la musica contemporaneamente la guida con le istruzioni per ascoltare la musica in stereo Samsung S8.

Samsung Galaxy Note 8 inizia a ricevere Android 8.0 Oreo (in soak test) - Galaxy S8 con supporto a Dolby Atmos : Le cose si muovono in casa Samsung: Samsung Galaxy Note 8 protagonista di un soak test per Android 8.0 Oreo stabile, Samsung Galaxy S8 riceve il supporto a Dolby Atmos.

Alcuni brevetti svelano le feature di Samsung Galaxy X e nuovi smartwatch : Stando alle immagini di un brevetto del colosso coreano, lo schermo del Samsung Galaxy X sarà in grado di misurare la pressione esercitata