: Sampdoria, il record di Kownacki è davvero clamoroso - CalcioWeb : Sampdoria, il record di Kownacki è davvero clamoroso - tesdy2000 : Mi correggerete se ricordo male. I massimi di #Mihajlovic in questi quasi 10 anni di carriera (da allenatore) sono… - LuigiBorriello1 : RT @GifGifuni: Il record di #Hamsik è un romanzo del destino. Lo slovacco ha segnato alla @sampdoria sia il primo gol in A che il 116esimo… - alchimistafe : @sampdoria @FQuagliarella27 Allora anche tu caro Quagliarella, per questo tuo record personale devi ringraziare l'a… -

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 7 gennaio 2018)si sta mettendo in mostra nella, proponendosi come una sorta di nuovo Schick in questa stagione. Il giovane calciatore non sta giocando molto a causa delle buone prestazioni dei suoi rivali nel ruolo, ma quando è stato chiamato in causa ha fattobene. C’è inoltre un dato che lasciaa bocca aperta, una statistica incredibile per quanto concerne l’attaccante.ha messo a segno 3 reti con soli 4 tiri, una precisioneda non credere per il doriano. Di certo Giampaolo dopo aver controllato le statistiche gli chiederà di tirare di più, se questi sono i risultati. L'articolo, ildisembra essere il primo su CalcioWeb.