: Sampdoria, furia Ferrero: "minacce ed urla contro la squadra", ecco quanto accaduto - CalcioWeb : Sampdoria, furia Ferrero: "minacce ed urla contro la squadra", ecco quanto accaduto - giornalistispo1 : RT topcalcionews "New: Sampdoria, furia Giampaolo contro il Ferraris: 'Il campo fa ca..re!' -

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 7 gennaio 2018) Laè caduta ieri sera al Vigorito di Benevento al termine di un inrocambolesco ma di certo non ben giocato dagli uomini di Giampaolo. La squadra è parsa spenta, con un atteggiamento che non è andato giù al presidente, il quale secondorivelato dal Secolo XIX ha sbroccato negli spogliatoi. Il patron avrebbeto di tutto ai suoi uomini, tanto da far scalpore nella pancia del Vigorito. Tutti gli addetti ai lavori hanno potuto udire le sue grida. Addirittura pare che il presidente dellaabbia minacciato di revocare le ferie ai calciatori facendoli allenare a Bogliasco anche in questi giorni di pausa per la sosta del campionato. Insomma unfuribondo ieri dopo il flop di Benevento della sua squadra. L'articolo: “minacce edla squadra”,sembra essere il primo su CalcioWeb.