Salute e ambiente al primo posto

Incendi e nubi tossiche : quali effetti su Salute e ambiente? : Le fiamme sono state spente nel capannone pieno di rifiuti e materie plastiche di Corteolona , in provincia di Pavia, che aveva preso fuoco nella notte tra mercoledì e giovedì. Il fumo nero che si era ...

Una legislazione europea per le emissioni degli impianti geotermici : priorità a Salute e ambiente : di Dario Tamburrano, Efdd - MoVimento 5 Stelle Europa Nel 2018 il Parlamento europeo sarà a un bivio: fare la storia cambiando i quadri legislativi che definiscono il modello energetico dell'Unione o mantenersi dipendente dall'importazione di combustibili fossili e assistere impotente al peggioramento della qualità ambientale, al mancato rispetto dell'Accordo di Parigi e quindi al dissesto climatico. All'inizio dell'anno arriveranno in ...

Ilva - il conflitto Salute - ambiente e lavoro : chi governa? : ... il tema vero che la Sinistra deve tornare a far avanzare con forza nel dibattito politico e di governo del Paese, vale a dire la necessità di riportare nell'ambito della centralità politica le ...

Ambiente - ricerca : studiare gli ecosistemi del passato per misurare la Salute del pianeta : Una nuova ricerca internazionale coordinata dal Muse-Museo delle Scienze di Trento e dal Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige ha rilevato che lo studio di un ecosistema risalente a 260 milioni di anni fa può essere rilevante per comprendere il mondo di oggi. La ricerca, pubblicata sulla rivista Earth-Science Reviews, mostra che nel Permiano la fascia equatoriale era un’area chiave. Il team di ricerca guidato dal paleontologo ...

Ambiente : resistenza agli antibiotici causata dall’inquinamento - Salute a rischio : A causa della resistenza agli antibiotici causata dalla dispersione nell’Ambiente di sostanze chimiche impiegate in allevamenti e colture la salute dell’uomo è sempre più a rischio: lo ha rilevato l’agenzia ambientale delle Nazioni Unite, l’Unep, secondo cui questo tipo di inquinamento rappresenta una delle principali minacce emergenti per la salute globale. Nel mondo, spiega l’agenzia, 700 mila persone muoiono ogni ...

Ambiente - Sinuc e Sisa : “Immotivato allarmismo sul rischio Salute glifosato” : “L’allarmismo sul glifosato, un erbicida brevettato nel 1974 e fuori tutele dal 2001, è immotivato. I dati scientifici rilasciati dall’Organizzazione mondiale della sanità confermano che alle dosi rinvenibili nel prodotto alimentare finito e in commercio, affinché si paventi un possibile rischio sulla salute umana bisognerebbe consumare 200 kg di alimenti al giorno per tutto l’anno”. E’ la posizione espressa ...

Comitato verità per Taranto : 'fino a quando le battaglie del Primo cittadino Melucci saranno per la legalità - l'ambiente e la Salute. lo ... : La politica ha sempre girato la testa e ha ignorato il grido di dolore e la voglia di giustizia di chi non c'era più e di chi ancora aveva la forza di lottare. Anche il ministro Calenda ha mostrato ...

Glifosato : lunedì l’ultima occasione per salvaguardare la Salute dei cittadini e l’ambiente : “lunedì 27 si riunisce il Comitato d’appello che dovrà decidere sul rinnovo o meno dell’autorizzazione all’uso del Glifosato in Europa“: lo spiega in una nota Slow Food Italia. “Se la struttura composta dai Governi europei non riuscirà a trovare una posizione a maggioranza qualificata, la decisione passerà alla Commissione Europea. Sul campo rimangono quindi parecchie opzioni (rinnovo per 5 anni e poi verifica, come richiesto ...

Natale : gli alberi veri sono una scelta ecologica e rispettosa dell’ambiente - fa anche bene alla nostra Salute : Confagricoltura Toscana lancia l’appello: a Natale la scelta più ”green” è acquistare alberi veri. ”Gli alberi di plastica, di dubbia provenienza, possono rilasciare particelle nocive negli ambienti chiusi, compromettendo la salubrità dell’aria nelle nostre case – spiega Francesco Mati, presidente sezione florovivaistica di Confagricoltura Toscana – Prodotti quasi tutti all’estero, contengono ...

Un CubeSat per la Salute degli astronauti : li aiuterà a combattere le infezioni in un ambiente estremo : La salute degli astronauti è un settore che interessa sempre di più le agenzie spaziali di tutto il mondo, soprattutto di quelle interessate a portare avanti missioni che prevedono lunghe permanenze nello spazio. A questo proposito, la Nasa ha recentemente inviato sulla Stazione Spaziale EcAMSat (Escherichia coli Anti-Microbial Satellite) che ha l’obiettivo di valutare l’efficacia degli antibiotici sul batterio in assenza di gravità. Si tratta ...

Ambiente e Salute : per Terni serve un Mesop 2.0 Sindacati e aziende a confronto per cercare di costruire un laboratorio di buone prassi nell'... : Terni Recuperare lo spirito di collaborazione e iniziativa che ha permesso a Terni di rappresentare negli anni '70 del secolo scorso un'avanguardia a livello nazionale in materia di Salute e ...

Salute e ambiente - la Regione Lombardia studia l'algoritmo per predire il futuro : I test hanno dato esito positivo: il Pirellone sta per brevettare il sistema in grado di incrociare circa un miliardo di dati. Si potrà prevedere con circa due...

Ambiente e Salute - quale Futuro? : Il cambiamento climatico sta ponendo seri problemi alla Salute Mondiale. Milioni di persone stanno lottando contro malattie, dovute esclusivamente ai cambiamenti climatici. Uno studio, pubblicato sulla rivista scientifica EBioMedicine, elaborato da oltre 20 Università di tutto il Mondo e tutte accreditate presso la WMO ( Organizzazione Mondiale Meteorologica), ha evidenziato come il cambiamento del clima […]

