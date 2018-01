Romina Power | nuove confidenze a Domenica In | ' Amo ancora Albano'

Romina POWER/ Al Bano - "con lui non finirà mai" : i ringraziamenti a Cristina Parodi (Domenica In) : ROMINA POWER e Al Bano e il feeling artistico ritrovato e i fan fantasticano sul loro futuro. Oggi sarà ospite di Domenica In, si difenderà dalle accuse di Loredana Lecciso?(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 18:05:00 GMT)

Romina Power a Domenica In : Amo ancora Al Bano : Tutto finito? Polemiche chiuse? No. Romina Power rincara la dose e dopo le parole di Al Bano che l'ha definita come una "sorella", la cantante torna alla carica: "Non è finito l'amore". Parole chiare che nel salotto di Domeica In tornano a far sognare i fan. Durante l'intrevista con Cristina Parodi, la cantante non nasconde i suoi sentimenti per l'ex marito e così non usa giri di parole: ...

Romina Power a Domenica In : “Con Albano l’amore non è finito e non finirà mai” : Domenica In, intervista a Romina Power: le nuove dichiarazioni su Albano Carrisi Romina Power è tornata in tv e le nuove dichiarazioni su Albano faranno sicuramente discutere nelle prossime settimane. L’artista americana ha rivelato a Domenica In che l’amore con l’ex marito, oggi impegnato ufficialmente con Loredana Lecciso, non è mai finito del tutto e […] L'articolo Romina Power a Domenica In: “Con Albano ...

Domenica In / Anticipazioni e ospiti 7 gennaio : da Romina Power a Ignazio Moser - gossip e chicche su Sanremo : Domenica In, Anticipazioni e ospiti di oggi, 7 gennaio 2018: la prima puntata del nuovo anno si apre con la lunga parentesi dedicata a Sanremo 2018 con Romina Power.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 12:37:00 GMT)

Domenica In su Rai 1 - ospiti 7 gennaio 2018 : Iva Zanicchi e Romina Power : A Domenica In, su Rai 1, come ospiti della puntata del 7 gennaio 2018 vi saranno: Iva Zanicchi e Romina Power. Cristina Parodi si occuperà ancora una volta del Festival di Sanremo ed in previsione della nuova edizione della kermesse canora firmata da Claudio Baglioni, incontrerà diversi protagonisti del Festival del passato. Cosa accadrà in studio? Come andranno gli ascolti dopo i numerosi flop portati a casa? Senza Quelli che il calcio su Rai 2 ...

Domenica In – Dodicesima puntata del 7 gennaio 2018 – Iva Zanicchi e Romina Power tra gli ospiti. : Domenica In, nuova Domenica e nuova puntata, la Dodicesima, del noto contenitore Domenicale della prima rete di stato. Con una struttura in evoluzione, visti gli ascolti tutt’altro che esaltanti (ora il leggera risalita con la scorsa puntata al 16,50% ma con l’assenza della concorrenza di Barbara D’Urso), ci si appresta ad un nuovo pomeriggio con […] L'articolo Domenica In – Dodicesima puntata del 7 gennaio 2018 – Iva ...

A Non è l’Arena Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser - a Che tempo che fa Pippo Baudo e Maneskin - a Domenica In Romina Power… : Ecco tutti gli ospiti dei programmi televisivi in onda Domenica 7 gennaio. Ospiti di Domenica In del 7 gennaio 2018 Alle 14 su Rai1 torna Domenica In, condotto da Cristina Parodi con Benedetta. Ampio spazio alla musica con la pagina “Aspettando Sanremo”, dedicata al Festival di Sanremo 2018. Ospiti in studio Romina Power e Iva […] L'articolo A Non è l’Arena Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, a Che tempo che fa Pippo Baudo ...

Loredana Lecciso arrabbiata con Romina Power? Le sue parole spiazzano tutti : In questi giorni non si fa altro che parlare di Al Bano, Romina e Loredana. A quanto pare, non sono state delle feste facili per l'ex showgirl salentina. Per quale motivo? Secondo i rumors che circolano sul web e quanto pubblicato dalla diretta interessata, la donna avrebbe trascorso il Natale e il Capodanno lontano dal suo compagno. Carrisi e la Power erano a Maratea a festeggiare l'arrivo del 2018 e della Lecciso nessuna traccia. Ma allora ...

AL BANO E Romina Power DI NUOVO INSIEME/ I nuovi impegni del cantante di Cellino San Marco : Al BANO e ROMINA POWER di NUOVO INSIEME a Capodanno: Loredana Lecciso, lontana dal compagno, ha trascorso le feste lontana dalla Puglia. Ecco dove è stata.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 21:24:00 GMT)