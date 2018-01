Roma | Strootman | ' Dobbiamo vergognarci' E chiede di andare via

Roma - scoppia il caso Strootman : Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il giocatore non è contento e ha dato mandato al suo entourage di trovargli una sistemazione all'estero, anche se il club giallorosso non è ...

Roma - Strootman durissimo dopo la sconfitta : “vergognosi” : La Roma è caduta all’Olimpico contro l’Atalanta di Gasperini, una squadra eccellente che è riuscita a metter sotto i giallorossi sotto il profilo del gioco. Nel post gara Kevin Strootman ha parlato di quanto accaduto oggi in maniera molto dura: “Il primo tempo che abbiamo disputato è un’autentica vergogna, non possiamo giocare così, soprattutto in casa. Era come giocare in undici contro tredici o quattordici, arrivavamo ...

Roma - Strootman : 'Nainggolan sa di aver sbagliato - ma ha chiesto scusa' : A pochi minuti dal fischio d'inizio di Roma -Atalanta, Kevin Strootman ha parlato a Premium Sport : 'Dopo qualche partita così sarà importante vincere, perché ora manca un po' di fiducia e può peggiorare se non prendiamo punti. Sarà difficile, ma dobbiamo dare tutto. Nainggolan? Ne parla il ...

Roma - Strootman l'anno della riscossa in giallorosso : AAA cercasi Strootman. Il 'disperatamente' lo lasciamo al titolo del felice film degli anni '80 che vedeva protagonista la cantante Madonna, nelle vesti di Susan, alla ricerca del proprio passato. Che ...

Calciomercato Roma/ News - Strootman ora non è più incedibile (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate alla squadra di Eusebio Di Francesco: Kevin Strootman non è più incedibile, Lorenzo Pellegrini gli sta togliendo la maglia da titolare.(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 03:29:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - Strootman non rende : via già a gennaio? (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: Strootman potrebbe essere ceduto già a gennaio, per assicurarsi un nuovo centrocampista e un esterno d'attacco(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 11:22:00 GMT)

CALCIOMERCATO Roma/ News - la Juventus ripiomba su Strootman (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie sul mondo giallorosso: i rimpianti del club capitolino su alcune cessioni aumentano dopo che ieri sera sono stati decisivi Pjanic, Benatia e Szczesny.(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 17:27:00 GMT)

Juventus pronta a un altro colpo in casa Roma. I bianconeri potrebbero pagare la clausola di Strootman : Juventus-Roma sembrerebbe non essere terminata dopo il triplice fischio dell'arbitro. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport' infatti il club bianconero infatti sarebbe pronto a fare nuovamente male al tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco . Stavolta però a colpire non sarebbe Mehdi Benatia ma i dirigenti di Madama.

Roma - individuale per Strootman - terapie per Defrel e Karsdorp : Roma - La Roma è tornata in campo per proseguire la preparazione in vista della sfida di campionato contro il Cagliari, in programma sabato prossimo allo stadio Olimpico. La seduta odierna è iniziata ...

Strootman furioso con la sua Roma : lo sfogo del centrocampista : Strootman furioso con la sua Roma dopo i punti lasciati per strada con il Chievo Verona e ancor prima col Genoa: “Nelle ultime due partite di campionato in trasferta abbiamo perso quattro punti, è brutto. Noi siamo una squadra forte, diciamo sempre di esserlo, e non possiamo perdere punti così” ha dichiarato Strootman a Roma Tv. Il centrocampista prova però a pensare al futuro ed alla Juventus: “Purtroppo è successo, ma ...

Roma : Strootman - non perdiamo punti così : (ANSA) - Roma, 11 DIC - "Nelle ultime due partite di campionato in trasferta abbiamo perso quattro punti, è brutto. Noi siamo una squadra forte, diciamo sempre di esserlo, e non possiamo perdere punti ...

Roma - Nainggolan e Strootman irresistibili - Perotti una serata da re : Perotti velenoso e concreto, Strootman commovente come Nainggolan. Tutti bene, però. Tutti hanno meriti di una vittoria straordinaria, ma non straordinaria nel gioco. Ma questo stavolta è davvero un ...

Roma-Spal 3-1 - dominio totale dei giallorossi : in gol Dzeko - Strootman e Pellegrini : Roma-Spal 3-1, TABELLINO, CRONACA E STATISTICHE SENZA STORIA - Il monologo della Roma (24 tiri nei primi 45') si ripete inalterato nella ripresa: al 53' sboccia il primo gol in maglia giallorossa di ...

Roma-Spal 3-1. La Diretta Dzeko - Strootman e Pellegrini : La partita tra Roma e SPAL apre il 15esimo turno di Serie A nell'inedito orario delle 18.30 del venerdì: i capitolini vogliono riprendere la corsa verso la testa della classifica dopo il...