Roma | nuovi problemi con i rifiuti | Raggi fa dietrofront

Roma : nuovi problemi con i rifiuti - e Raggi fa dietrofront : I camion carichi di spazzatura dovevano essere inviati in Emilia Romagna dopo un accordo con la Regione ma la sindaca ha imposto lo stop. Impianti di smaltimento laziali sovraccarichi"/> Clamoroso ...

Roma. Metro : 14 nuovi treni e manutenzione del parco rotabile : Saranno investiti più di 425 milioni per ammodernare le linee Metro A e B, per la creazione di una nuova flotta con l’acquisto di 14 nuovi treni e per la manutenzione del parco rotabile. Roma Capitale ha ottenuto dal Ministero…Continua a leggere →

Twitter - nuovi profili falsi : post sulla disabilità e di Zucconi contro Grillo. Ed ecco altri legami con la società Romana : I profili falsi che twittano (e rilanciano tweet di altri) in automatico, i cosiddetti “fake bot”, si diffondono a macchia d’olio. La mail di registrazione è sempre la stessa, l’iscrizione molto spesso è avvenuta nel gennaio 2012. Come nel caso dei post sui finti terremotati che rientravano nelle loro casette, come nei casi scovati ieri dal ilfattoquotidiano.it su un tweet “sull’Europa che vorrei”. ...

W3 Roma Team - 5 nuovi acquisti. Torna il portiere Mirante : Roma - La W3 Roma Team, dopo aver ufficializzato il nuovo allenatore Di Rosa, ha reso noto di aver piazzato 5 colpi di mercato. Simone Mirante, classe 90', ha rinunciato a diverse offerte arrivate da ...

Nuovi Cinema Italia. Milano - Rimini - Roma... storie di sale che ri aprono : Il buio in sala e lo schermo che si accende. La condivisione di un'emozione con lo sconosciuto della poltrona accanto e la magia di una storia racchiusa tra i titoli di testa e quella di coda. Se il ...

Montanari : 1.500 nuovi mezzi Ama a Roma : Roma, 27 DIC - "Ben 200 milioni di investimenti nei prossimi quattro anni per acquistare oltre 1.500 nuovi mezzi per Ama che sostituiranno progressivamente quelli più vecchi. Da subito, avremo 130 ...

Roma - da Prati al Flaminio : 42 nuovi semafori intelligenti per snellire il traffico : Installati 42 nuovi semafori 'intelligenti' agli incroci dei quartieri Prati, Parioli e Flaminio per ottimizzare la durata del 'rosso' e del 'verde' in funzione dei flussi di traffico. Impianti dotati ...

I nuovi concerti dei Maneskin - tripletta per Milano e Roma : biglietti in prevendita su Ticketone : Altre date per i nuovi concerti dei Maneskin nel 2018: la band di X Factor nel giro di poche ore ha nuovamente registrato il sold out per i concerti precedentemente annunciati. Dopo gli annunci del tour di mercoledì 20 dicembre, e di giovedì 21 dicembre, la band comunica nuovamente il tutto esaurito per le date in programma, ed aggiunge due nuovi appuntamenti live. Le date dei nuovi concerti dei Maneskin si terranno il 20 aprile 2018 al ...

Roma - Spelacchio si rifà il trucco : nuovi addobbi per rinfoltirlo : Con un po' di trucco, cantava Lucio Dalla, puoi diventare un altro. Certo qui il caso è fin troppo disperato: basterà qualche palla in più a trasformare il povero Spelacchio di piazza Venezia in un ...

Regeni - i pm di Roma al Cairo ricevono nuovi elementi probatori : nuovi elementi probatori sono stati consegnati dal team investigativo egiziano che lavora alle indagini sull'omicidio di Giulio Regeni al procuratore capo di Roma, Giuseppe Pignatone, e al pm Sergio ...

I Delitti del BarLume 4 - su Tv8 due nuovi film-tv tratti dai Romanzi di Marco Malvaldi : Arrivano in chiaro due nuovi episodi de I Delitti del BarLume, la serie di film-tv tratta dai romanzi di successo di Marco Malvaldi. Diventati ormai un appuntamento annuale per gli abbonati Sky (i prossimi due inediti andranno in onda su Sky Cinema a gennaio), i due episodi della quarta stagione vanno in onda questa sera e mercoledì prossimo, 27 dicembre, alle 21:15 su Tv8.Il cast è sempre quello, guidato da Filippo Timi nei panni di ...